La "madre política" de Walter Vuoto deberá afrontar un decomiso de casi $685.000 millones por la condena por Estafa

La Corte Suprema confirmó el decomiso por casi $685.000 millones contra Cristina Kirchner y otros condenados por la causa Vialidad. Walter Vuoto manti

La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso de bienes en la causa Vialidad. La expresidenta, referente política del kirchnerismo al que adhiere el intendente de Ushuaia, deberá responder junto al resto de los condenados por un monto cercano a los $685.000 millones.

La Corte volvió a cerrar la puerta a los planteos de Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, dejando firme la actualización del decomiso de bienes ordenado en la causa Vialidad.

De esta manera, la expresidenta y el resto de los condenados deberán responder de manera solidaria por un monto que asciende a $684.990.350.139,86, cifra calculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte utilizando la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los planteos de las defensas.

Una condena firme por corrupción Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En términos generales, especialistas en derecho sostienen que este mismo tipo de figura penal podría alcanzar, en determinadas circunstancias y siempre que la Justicia así lo determine, a cualquier funcionario público que eventualmente incumpliera las obligaciones establecidas por la ley o administrara recursos públicos en forma contraria al ordenamiento jurídico. Cada caso, sin embargo, requiere una investigación y una resolución judicial independiente.



En la misma causa también fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros exfuncionarios.

La Justicia consideró acreditadas maniobras vinculadas con sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y perjuicios ocasionados al Estado mediante obras públicas ejecutadas en la provincia de Santa Cruz.

Walter Vuoto continúa defendiendo a Cristina Kirchner

El fallo adquiere relevancia política en Tierra del Fuego porque Walter Vuoto ha sido, durante años, uno de los dirigentes más identificados con Cristina Kirchner dentro del kirchnerismo y en entrevistas reciente ha catalogado a Cristina Fernandez de Kirchner, como su Madre Politica (VER)

Incluso en las últimas semanas, el intendente de Ushuaia volvió a participar de actividades bajo la consigna "Cristina Libre", cuestionando la condena judicial y reclamando por la situación de la expresidenta.

Sin embargo, mientras desde distintos sectores del kirchnerismo se insiste en denunciar una supuesta persecución política, el expediente judicial continúa avanzando y suma nuevas resoluciones que ratifican la validez de la condena dictada por los tribunales.

Más de $685.000 millones y más de un centenar de bienes

Con esta resolución quedó firme la actualización del decomiso, aunque todavía resta avanzar sobre la ejecución efectiva de los bienes alcanzados por la medida.

La Justicia ya identificó 111 bienes pertenecientes a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y sociedades vinculadas, con el objetivo de recuperar parte del perjuicio económico determinado en la sentencia.

El monto actualizado representa uno de los decomisos patrimoniales más importantes ordenados en una causa de corrupción en la historia judicial argentina.

La Corte Suprema confirmó el decomiso por casi $685.000 millones contra Cristina Kirchner y otros condenados por la causa Vialidad. Walter Vuoto mantiene su respaldo político a la expresidenta.

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