El vuotismo mostró fisuras y perdió el control de su agenda política en el Concejo Deliberante

Cinco proyectos vinculados a tierras debieron ser retirados antes de ser votados al no contar con la mayoría agravada necesaria para su aprobación. El episodio dejó expuestas las dificultades del oficialismo para ordenar a sus propios aliados y abrió interrogantes sobre la fortaleza política del espacio que conduce Walter Vuoto.

El oficialismo evitó una derrota retirando los proyectos





La cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante dejó una imagen poco habitual para el oficialismo de Walter Vuoto: cinco proyectos considerados estratégicos para la política de tierras debieron ser retirados del orden del día y enviados nuevamente a comisión al no reunir los votos necesarios para su aprobación.





Las iniciativas contemplaban desafectaciones de espacios públicos, modificaciones de mensuras y cambios en el ordenamiento urbano, todos temas que requieren mayoría agravada para convertirse en ordenanzas.





La decisión evitó una derrota legislativa en el recinto, aunque dejó al descubierto una realidad política que hasta ahora el vuotismo había logrado mantener bajo control: la pérdida de capacidad para garantizar mayorías propias.

"Son unos rosca floja": el enojo interno salió a la luz





Tras la sesión comenzaron a circular fuertes críticas dentro del propio oficialismo. Según trascendió en ámbitos políticos, una de las frases que más se repitió fue contundente:





"Son unos rosca floja".





La expresión apuntó directamente a la falta de coordinación política y a la incapacidad de construir los acuerdos necesarios para aprobar proyectos que históricamente formaban parte del núcleo duro de la gestión municipal.





Para muchos dirigentes, el problema ya no pasa únicamente por la oposición, sino por las dificultades del propio oficialismo para ordenar su armado político.

La política de tierras ya no parece ser un activo





Durante años, la administración de las tierras municipales fue uno de los principales instrumentos políticos del Ejecutivo. No solo representó una herramienta para el desarrollo urbano, sino también uno de los espacios donde el Municipio construyó consensos y fortaleció su estructura política. Sin embargo, lo ocurrido en la última sesión mostró un escenario diferente.





Si el oficialismo encuentra dificultades para aprobar proyectos considerados prioritarios, comienza a instalarse una pregunta inevitable: ¿el vuotismo está perdiendo capacidad de conducción dentro del propio Concejo?



