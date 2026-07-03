El vuotismo mostró fisuras y perdió el control de su agenda política en el Concejo Deliberante

El oficialismo de Walter Vuoto retiró cinco proyectos sobre tierras al no conseguir los votos necesarios en el Concejo Deliberante. Expuso dificultad.
Cinco proyectos vinculados a tierras debieron ser retirados antes de ser votados al no contar con la mayoría agravada necesaria para su aprobación. El episodio dejó expuestas las dificultades del oficialismo para ordenar a sus propios aliados y abrió interrogantes sobre la fortaleza política del espacio que conduce Walter Vuoto.
El oficialismo evitó una derrota retirando los proyectos
La cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante dejó una imagen poco habitual para el oficialismo de Walter Vuoto: cinco proyectos considerados estratégicos para la política de tierras debieron ser retirados del orden del día y enviados nuevamente a comisión al no reunir los votos necesarios para su aprobación.
Las iniciativas contemplaban desafectaciones de espacios públicos, modificaciones de mensuras y cambios en el ordenamiento urbano, todos temas que requieren mayoría agravada para convertirse en ordenanzas.
La decisión evitó una derrota legislativa en el recinto, aunque dejó al descubierto una realidad política que hasta ahora el vuotismo había logrado mantener bajo control: la pérdida de capacidad para garantizar mayorías propias.
"Son unos rosca floja": el enojo interno salió a la luz
Tras la sesión comenzaron a circular fuertes críticas dentro del propio oficialismo. Según trascendió en ámbitos políticos, una de las frases que más se repitió fue contundente:
"Son unos rosca floja".
La expresión apuntó directamente a la falta de coordinación política y a la incapacidad de construir los acuerdos necesarios para aprobar proyectos que históricamente formaban parte del núcleo duro de la gestión municipal.
Para muchos dirigentes, el problema ya no pasa únicamente por la oposición, sino por las dificultades del propio oficialismo para ordenar su armado político.
La política de tierras ya no parece ser un activo
Durante años, la administración de las tierras municipales fue uno de los principales instrumentos políticos del Ejecutivo. No solo representó una herramienta para el desarrollo urbano, sino también uno de los espacios donde el Municipio construyó consensos y fortaleció su estructura política. Sin embargo, lo ocurrido en la última sesión mostró un escenario diferente.
Si el oficialismo encuentra dificultades para aprobar proyectos considerados prioritarios, comienza a instalarse una pregunta inevitable: ¿el vuotismo está perdiendo capacidad de conducción dentro del propio Concejo?
Un escenario que preocupa de cara a 2027
El traspié legislativo ocurre además en un momento donde el oficialismo intenta reorganizar su estrategia política con vistas a las elecciones de 2027. La reciente búsqueda de acuerdos con otros sectores del peronismo y con espacios que hasta hace poco aparecían como adversarios ya había despertado interrogantes sobre la fortaleza política del espacio.
Ahora, las dificultades para ordenar la agenda legislativa alimentan nuevas especulaciones respecto de una eventual reconfiguración de candidaturas y del armado que buscará sostener el poder municipal.
Los proyectos volverán a comisión
Por el momento, las iniciativas fueron giradas nuevamente a comisión para continuar su tratamiento.
Sin embargo, el dato político ya quedó instalado: el oficialismo debió retroceder para evitar una derrota, dejando expuestas diferencias internas y una pérdida de control sobre una agenda que históricamente manejó sin mayores sobresaltos.
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El concejo delirante está lleno de fisuras. Le dan duro a la pasta base. En especial los kukasResponderBorrar
Están pensando en 2027? Si, piensen que van a hacer por que el kurro de ser político ya se les termina pronto.ResponderBorrar
Te están entregando Walter después se juntan en el pipo seudo barrio cerrado entre asado vino y champagne de marca de sobre mesa te destrozan fíjate tu gabinete y concejales ya no hay más aliados o compañeres te van a mandar preso y tu otro funcionario que solo dice sin exp no hay delito habria contabilidad paralela en la municipalidad y el concejo deliberanteResponderBorrar
Lo vienen entregando hace mucho, Iriarte esta de mano derecha, un cabeza de cemento bárbaro.Borrar
vamos pueblo hay que que sacar a este lacra de la administracion que vaya a administrar todo lo que se robo pero nunca mas los intereses del pueblo son simples lodronesResponderBorrar
Están al horno, no levantan con nada. Esta repleto de incompetentes. No le resuelven, lo hunden. Igual, eligió a esta gente. La cualpa es del qu eles da de comer.ResponderBorrar
ya empezaron a abandonar el barco... es asi ... hacen agua por todos lados, para robar son buenos ..ResponderBorrar
ahi ya te das cuenta quienes son los que no deberian haber estado !