Impuestazo en Ushuaia, el jugoso cobro que quieren imponer desde el bloque del PJ en sesion del concejo

El Ejecutivo de Walter Vuoto impulsa modificar el sistema de Sepelio Solidario para incorporar un nuevo cargo obligatorio a los contribuyentes. La iniciativa fue cuestionada por la concejal Daiana Freiberger, quien advirtió que el servicio aún no fue reglamentado ni comenzó a prestarse. De aprobarse, cada contribuyente debería afrontar un nuevo pago cercano a los $13.000.

Buscan crear un nuevo cargo para financiar el Sepelio Solidario





En medio de la presión tributaria que afrontan los vecinos de Ushuaia, el oficialismo impulsa un proyecto que sumaría un nuevo cargo a los contribuyentes para financiar el programa de Sepelio Solidario, un servicio que, según denuncian desde la oposición, todavía no fue reglamentado ni prestó una sola asistencia.





La iniciativa contempla incorporar un aporte equivalente a 4 Unidades Valorativas Fiscales (UVF), lo que actualmente representa alrededor de 13.000 pesos por contribuyente.





De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de la cantidad de contribuyentes alcanzados, la medida podría significar para las arcas municipales una recaudación superior a los 500 millones de pesos, generando una nueva fuente de ingresos para el Municipio y que, hasta el momento, no ha dado explicaciones del uso que le dara.





"Otra vez quieren meterle la mano en el bolsillo a los vecinos"





La concejal Daiana Freiberger, rechazó el proyecto y recordó que cuando el Concejo aprobó la ordenanza en diciembre de 2025, el Ejecutivo había asegurado que el aumento del 10% en la Tasa General de Servicios Municipales alcanzaba para financiar el programa.





"Les dijeron a los concejales que con ese aumento era suficiente. Apenas unos meses después vuelven a pedir más plata. O hicieron mal las cuentas o le mintieron al Concejo", cuestionó.





La edil sostuvo además que el Municipio no presentó información técnica que justifique la necesidad del nuevo cobro.





Un servicio que todavía no comenzó a funcionar. Otro de los cuestionamientos apunta a que el programa de Sepelio Solidario todavía no fue reglamentado. Hasta el momento, el expediente no contiene información sobre:

La cantidad estimada de beneficiarios. El costo real que tendría el servicio. La forma en que serán administrados esos recursos.

Según estimaciones, la suma de dinero a recaudar sería millonaria, teniendo en cuenta que hay más de 50 mil contribuyentes en la ciudad, lo que haría llevar el importe recauda a la suma superior a los 650.000.000 Millones , si bien no se detallo nada hasta el momento, no se confirmo el monto total a recaudar, lo que si es claro, que van a la carga por la cifra millonaria. Lo único claro es que quieren volver a cobrarle a los vecinos.





Críticas por la presión tributaria





Desde la oposición consideran que la propuesta representa un nuevo incremento de la carga impositiva en un contexto económico complejo para las familias fueguinas.





Freiberger sostuvo que "la solidaridad no puede convertirse en una excusa para seguir creando nuevos cargos" y advirtió que el proyecto v uelve a trasladar el costo al bolsillo del contribuyente.





Asimismo, cuestionó que l a iniciativa haya ingresado al Concejo sin el tratamiento previo que, a su entender, requiere una modificación con impacto económico sobre todos los vecinos.





Mientras el oficialismo defiende la necesidad de garantizar el financiamiento del programa, el debate ya comenzó a instalarse con una pregunta que seguramente marcará la discusión en el Concejo Deliberante: ¿es razonable crear un nuevo cobro para un servicio que todavía no comenzó a funcionar?