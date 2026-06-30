Se llevaron un chulengo en un camioncito y quedaron filmados

Un llamativo hecho de inseguridad se registró en el barrio Chacra XIII, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios de una vivienda para robar un chulengo que se encontraba en el frente del domicilio. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes ya forman parte de la investigación policial.

El caso salió a la luz luego de que Agustín Santana difundiera en redes sociales el video del robo, donde puede observarse cómo el elemento es cargado en un camioncito de la marca DFAC Dongfeng, modelo Captain W 310 DC, dominio AI-313-UY, alrededor de las 13:59.





Tras la viralización de las imágenes, efectivos policiales localizaron al damnificado, Brian Agustín Santana, de 26 años, quien relató que el sábado 27 de junio se ausentó de su vivienda, ubicada sobre calle Cabo San Sebastián al 500, cerca de las 8 de la mañana.





Al regresar alrededor de las 15 horas, constató que personas desconocidas habían sustraído el chulengo que permanecía en el frente del inmueble, sin provocar daños ni ejercer violencia sobre la propiedad.





Las cámaras, una prueba clave





Luego de tomar conocimiento del hecho, la Policía invitó al vecino a radicar la correspondiente denuncia, iniciándose las actuaciones judiciales para intentar identificar a los autores del robo.





Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán fundamentales para establecer la identidad de quienes participaron del hecho y determinar si el vehículo utilizado pertenece a alguno de los involucrados o si fue empleado para concretar el ilícito.

Preocupación por los robos





El episodio vuelve a poner en evidencia la preocupación de vecinos de distintos sectores de Río Grande por los reiterados hechos contra la propiedad.





En muchos casos, los delincuentes aprovechan la ausencia momentánea de los propietarios para llevarse cualquier elemento que pueda ser transportado y posteriormente comercializado, generando un creciente reclamo por mayores medidas de prevención y seguridad.