ESCÁNDALO EN AREF: denuncian una contratación directa por $264 millones que habría eludido controles constitucionales

Una nueva polémica sacude a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), organismo conducido por el contador Oscar Bahamonde, luego de que fuera presentada una denuncia ante la Fiscalía de Estado cuestionando la legalidad de una contratación directa destinada al alquiler de un inmueble en la ciudad de Ushuaia.

La presentación solicita la revisión integral de la Resolución General AREF N.º 316/26, mediante la cual se adjudicó la locación de un edificio ubicado en calle Ramón Barrios N.º 469 por un monto total de $264 millones.





De acuerdo con la documentación publicada en el Boletín Oficial N.º 6107 del pasado 18 de junio, la operación fue tramitada mediante la Contratación Directa por Adjudicación Simple N.º 10/26, bajo el expediente AREF-E-308-26.





Según consta en la resolución, el inmueble pertenece a Marcelo Martín Fernández, Franco Brigando y María Belén Esteban, y será destinado al funcionamiento de dependencias del organismo recaudador provincial.





El eje de la denuncia





La controversia no se centra únicamente en el monto comprometido sino, principalmente, en el procedimiento utilizado para concretar la contratación.





Los denunciantes sostienen que la AREF habría omitido la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la Provincia, un mecanismo de control contemplado en el artículo 166 inciso 2 de la Constitución fueguina, que establece entre las atribuciones del organismo la de intervenir preventivamente en los actos administrativos que dispongan gastos públicos.





Según la presentación, de la lectura de la resolución publicada no surge que el expediente haya sido remitido al Tribunal de Cuentas para su revisión previa antes de concretar la adjudicación.





A criterio de quienes impulsan la denuncia, esta situación podría constituir una vulneración de los mecanismos constitucionales de control del gasto público.





Los pedidos realizados a la Fiscalía de Estado. La presentación solicita una serie de medidas que incluyen:

Requerir el expediente completo AREF-E-308-26.

Verificar la existencia de tasaciones oficiales que justifiquen el valor acordado para la locación.

Analizar la legalidad del procedimiento administrativo utilizado

Evaluar una eventual declaración de nulidad de la resolución cuestionada.

Determinar si corresponde promover acciones administrativas, patrimoniales o judiciales en caso de detectarse irregularidades.

Asimismo, se plantea que, de comprobarse incumplimientos normativos, podrían analizarse eventuales responsabilidades funcionales de los funcionarios intervinientes.