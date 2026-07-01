(Vídeo) Indignación en Ushuaia: quedó filmado cuando un vecino arrojó nieve sobre el auto de otra vecina

Un episodio que generó malestar entre vecinos quedó registrado por una cámara de seguridad en Ushuaia. En las imágenes se observa a una mujer arrojando grandes cantidades de nieve sobre el automóvil de una vecina, una actitud que fue cuestionada por quienes tuvieron acceso al video.

Según pudo saber Crónicas Fueguinas, el hecho ocurrió durante la jornada de intensas nevadas que afectó a la ciudad y quedó registrado por un sistema de videovigilancia instalado en el sector.





Si bien no trascendieron las circunstancias que originaron el episodio, el registro muestra claramente el momento en que el vecino utiliza la nieve acumulada para cubrir deliberadamente el vehículo estacionado.



