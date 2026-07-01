(Vídeo) Indignación en Ushuaia: quedó filmado cuando un vecino arrojó nieve sobre el auto de otra vecina

9 0 01 julio 2026 2026-07-01T05:30:00-03:00 Editar esta nota

Un vecino de Ushuaia fue filmado mientras arrojaba nieve sobre el automóvil de otra vecina. El video se viralizó y generó críticas en redes sociales.

El hecho ocurrió durante las intensas nevadas registradas en la ciudad y quedó registrado en un video. Las imágenes comenzaron a circular entre vecinos y reavivaron el debate sobre la convivencia y el respeto por la propiedad ajena.
Un episodio que generó malestar entre vecinos quedó registrado por una cámara de seguridad en Ushuaia. En las imágenes se observa a una mujer arrojando grandes cantidades de nieve sobre el automóvil de una vecina, una actitud que fue cuestionada por quienes tuvieron acceso al video.

Según pudo saber Crónicas Fueguinas, el hecho ocurrió durante la jornada de intensas nevadas que afectó a la ciudad y quedó registrado por un sistema de videovigilancia instalado en el sector.

Si bien no trascendieron las circunstancias que originaron el episodio, el registro muestra claramente el momento en que el vecino utiliza la nieve acumulada para cubrir deliberadamente el vehículo estacionado.

El vídeo comenzó a circular entre vecinos

Las imágenes rápidamente comenzaron a compartirse a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, donde numerosos vecinos expresaron su rechazo por la conducta registrada.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia del respeto entre vecinos, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones climáticas ya generan dificultades adicionales para quienes deben limpiar sus vehículos antes de utilizarlos.

Piden mantener la convivencia

Más allá de que el hecho pueda parecer una travesura para algunos, otros vecinos señalaron que este tipo de acciones deterioran la convivencia y pueden derivar en conflictos innecesarios entre personas que comparten el mismo barrio. Hasta el momento no trascendió si la propietaria del vehículo realizó alguna presentación formal por lo ocurrido.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 9
  1. Anónimojulio 01, 2026

    Le tiró nieve en el auto porque se estaciono en su espacio o su entrada da la impresión que fue por eso

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  2. Anónimojulio 01, 2026

    Demasiados mestizaje en este lugar.... Se creen dueños de los lugares públicos. No merecen tener autos esta gente! el 80% de este pueblo no lo merece!

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  3. Anónimojulio 01, 2026

    TÍPICO DE VECINO ENVIDIOSO

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  4. Anónimojulio 01, 2026

    Ushuaia ciudad con buena gente decía la propaganda de FALOPITA VUOTO jajajaj

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  5. Anónimojulio 01, 2026

    Ooooh que indignación, eso le indigna a alguien? Si. Pero no indigna cuando políticos que representaban al pueblo van preso por robar jajajaj

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  6. Anónimojulio 01, 2026

    esta mas activa que los de la muni jaaaaa trabajo comunitario ya que le gusta hay que darle

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  7. Anónimojulio 01, 2026

    Loco fíjate bien donde estacionas, si pensaste que podes estacionar en donde se te cante sin pensar en que la propiedad privada tiene ciertas prioridades y no son las tuyas bancate la pelusa entonces

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  8. Anónimojulio 01, 2026

    Ché, sólo estaba tirando "bollos" de nieve, pero con la pala...quién no juega con la nieve x acá!!???😁

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  9. Anónimojulio 01, 2026

    Ahi mucha gente.mal parida ,pasa la maquina y cuando esta la calle despejada salen a tirar la nieve a la calle es es ser hdp, despues se quejan ,que no se limpian las calles

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Indignación en Ushuaia: quedó filmado cuando un vecino arrojó nieve sobre el auto de otra vecina
(Vídeo) Indignación en Ushuaia: quedó filmado cuando un vecino arrojó nieve sobre el auto de otra vecina
Un vecino de Ushuaia fue filmado mientras arrojaba nieve sobre el automóvil de otra vecina. El video se viralizó y generó críticas en redes sociales.
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