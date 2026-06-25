Gobierno fueguino elimina el Día del Empleado Público por circular y desata una nueva polémica legal

La medida abrió inmediatamente un debate legal dentro de la administración pública y entre especialistas en derecho administrativo y laboral.





Los cuestionamientos apuntan a un aspecto central: una circular administrativa o un decreto no pueden derogar ni dejar sin efecto una ley vigente, ya que la modificación o derogación de una norma sancionada por la Legislatura debe realizarse mediante otra ley aprobada por el mismo poder del Estado.





En ese sentido, diversos trabajadores señalaron que la Ley Provincial 1082 continúa vigente y que no existe hasta el momento ninguna norma legislativa que la haya derogado expresamente.





La discusión se centra en determinar si el Convenio Colectivo General puede desplazar una ley provincial previamente sancionada o si, por el contrario, ambas disposiciones pueden coexistir hasta tanto exista una modificación legislativa formal.





Malestar entre trabajadores estatales





La decisión también provocó malestar entre empleados públicos que consideran que el Gobierno provincial avanzó unilateralmente sobre un derecho adquirido sin abrir instancias de discusión con los representantes gremiales.





El argumento oficial sostiene que la convención colectiva posee "fuerza vinculante y carácter de ley material", pero los sectores críticos remarcan que ello no implica automáticamente la derogación de una ley provincial vigente.





La polémica promete escalar durante los próximos días, ya que distintos sectores analizan realizar presentaciones administrativas y consultas jurídicas para determinar la legalidad de la medida adoptada por el Ejecutivo.





Mientras tanto, el Gobierno provincial ratificó que el 27 de junio será una jornada laboral normal y habitual para los agentes alcanzados por el Convenio Colectivo General.