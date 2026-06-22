Bertone se reivindicó peronista, tomó distancia de la conducción del PJ y volvió a posicionarse en la escena política fueguina

La exgobernadora Rosana Bertone reapareció con fuertes críticas a la gestión de Gustavo Melella, rechazó una eventual reforma constitucional y ratificó su pertenencia al Partido Justicialista. Aunque evitó confirmar una candidatura, dejó señales de que busca recuperar protagonismo dentro del peronismo fueguino y volver a incidir en el debate político provincial.

Después de un prolongado período de bajo perfil, la exgobernadora Rosana Bertone volvió a ubicarse en el centro de la escena política fueguina con una extensa entrevista en la que reivindicó su identidad peronista, cuestionó duramente la gestión de Gustavo Melella y dejó abierta la puerta a una eventual participación más activa en la construcción política de los próximos años.





La exmandataria aprovechó su reaparición pública para marcar diferencias con la conducción actual del Partido Justicialista, aunque sin romper con el espacio político al que pertenece desde hace décadas. "Yo sigo siendo afiliada al Partido Justicialista de Tierra del Fuego. Hay una conducción que particularmente no me representa, pero la respeto porque soy respetuosa de la institucionalidad", sostuvo.





La definición no pasó inadvertida dentro del peronismo fueguino. En un escenario de dispersión opositora y de búsqueda de liderazgos con experiencia de gestión, Bertone dejó en claro que continúa considerándose parte del PJ y que no tiene intención de abandonar el espacio.