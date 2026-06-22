Bertone se reivindicó peronista, tomó distancia de la conducción del PJ y volvió a posicionarse en la escena política fueguina

Rosana Bertone reapareció con fuertes críticas a Melella, ratificó su pertenencia al PJ y dejó señales de un posible regreso al centro de la política
La exgobernadora Rosana Bertone reapareció con fuertes críticas a la gestión de Gustavo Melella, rechazó una eventual reforma constitucional y ratificó su pertenencia al Partido Justicialista. Aunque evitó confirmar una candidatura, dejó señales de que busca recuperar protagonismo dentro del peronismo fueguino y volver a incidir en el debate político provincial.
Después de un prolongado período de bajo perfil, la exgobernadora Rosana Bertone volvió a ubicarse en el centro de la escena política fueguina con una extensa entrevista en la que reivindicó su identidad peronista, cuestionó duramente la gestión de Gustavo Melella y dejó abierta la puerta a una eventual participación más activa en la construcción política de los próximos años.
La exmandataria aprovechó su reaparición pública para marcar diferencias con la conducción actual del Partido Justicialista, aunque sin romper con el espacio político al que pertenece desde hace décadas. "Yo sigo siendo afiliada al Partido Justicialista de Tierra del Fuego. Hay una conducción que particularmente no me representa, pero la respeto porque soy respetuosa de la institucionalidad", sostuvo.
La definición no pasó inadvertida dentro del peronismo fueguino. En un escenario de dispersión opositora y de búsqueda de liderazgos con experiencia de gestión, Bertone dejó en claro que continúa considerándose parte del PJ y que no tiene intención de abandonar el espacio.
Críticas a Melella y a la falta de un proyecto provincial
Durante la entrevista, la exgobernadora apuntó directamente contra la administración provincial al asegurar que Tierra del Fuego atraviesa una etapa sin rumbo estratégico. "Hoy no hay un proyecto de futuro, no hay un modelo productivo que se esté llevando adelante ni una visión de qué queremos para revertir esta enorme pérdida de puestos de trabajo", afirmó.
También cuestionó la situación de la salud pública, la paralización de obras de infraestructura y la falta de continuidad de proyectos que habían sido impulsados durante su gestión.
En ese contexto, recordó que al finalizar su mandato dejó importantes recursos económicos en las cuentas provinciales y aseguró que durante su administración existía una planificación financiera más ordenada.
"Cuando dejé mi gestión dejamos 160 millones de dólares en el banco", señaló.
Bertone fue incluso más allá al coincidir con quienes cuestionan la administración actual de los recursos públicos. "Sí, hay una mala administración. Nosotros teníamos una administración ordenada, donde todo se publicaba en el Boletín Oficial, había una legalidad absoluta y no había despilfarro de los fondos del Estado", sostuvo.
Rechazo a la reforma constitucional
Otro de los puntos centrales de su reaparición política fue su rechazo a una eventual reforma de la Constitución Provincial.
La exgobernadora consideró que el debate no responde a las necesidades actuales de los fueguinos y sostuvo que detrás de la iniciativa existen objetivos vinculados a la continuidad política de algunos sectores.
"Estoy en contra. Tenemos una Constitución moderna y los privilegios de la política se pueden corregir desde la propia política", manifestó. Y agregó: "Es una reforma muy politizada, que busca la reelección y que no está viendo las necesidades de la gente".
Autocrítica y señales de regreso
Aunque defendió buena parte de su gestión, Bertone también realizó una autocrítica respecto de algunas decisiones tomadas durante su paso por la Casa de Gobierno. "Hoy estoy en una etapa mucho más reflexiva y creo que podría haber dialogado más", reconoció.
Sin embargo, lejos de mostrarse retirada de la política, dejó señales de que pretende volver a ocupar un rol relevante dentro del debate público provincial.
Si bien evitó confirmar una candidatura, tampoco descartó nuevos desafíos institucionales y reivindicó el valor de la experiencia de gestión en tiempos de crisis.
"Creo en la política y en la experiencia de gestión", afirmó.
Las declaraciones fueron interpretadas por distintos sectores políticos como un intento de reposicionamiento dentro del peronismo fueguino, en momentos en que el PJ atraviesa discusiones internas sobre liderazgo, conducción y estrategia electoral de cara a los próximos procesos electorales.
El regreso de una protagonista
Más allá de las críticas a Melella y de las diferencias con la conducción partidaria, el mensaje principal de Bertone pareció apuntar a otro objetivo: dejar en claro que sigue siendo peronista, que pretende formar parte de la discusión interna del PJ y que no está dispuesta a resignar protagonismo en la política fueguina.
Tras varios años alejada de los principales escenarios provinciales, la exgobernadora volvió a levantar la voz y busca recuperar espacio dentro de un peronismo que continúa atravesando una etapa de redefiniciones.
Anda con el chorros de martín perez, así te va a irResponderBorrar
ROXI TE AMAMOS, VOLVE TE PERDONAMOS TODO, QUE HERMOSOS PETE HACIAS, AHORA ESTÁS MEDIO CHOCHAN Y DA ASQUITOResponderBorrar
ROXI TE AMAMOS, VOLVE TE PERDONAMOS TODO, QUE HERMOSOS PETE HACIAS, AHORA ESTÁS MEDIO CHOCHAN Y DA ASQUITOResponderBorrar
enferma, sicopata, saqueadora del estado, deberia estar presa, pero como todos estos hdp forman una asociacion ilicita con el poder judicialResponderBorrar
GORDA REVENTADA, SE FUE A REFUGIAR A DIPUTADOS , A COBRAR DIETA DE PARASITO, SE AFANÓ TODO, LO DEJÓ AL SORETE DE ARCANDO Y SE LAS TOMÓ.ResponderBorrar
CHANCHA ASQUEROSA…..MEJOR DESAPARECE HDPResponderBorrar
gorda hdp cadaver politico. NUNCA MAS!!!!! ladronaResponderBorrar
Sí, dejaste 160 millones en el banco porque no tuviste tiempo de llevártelo, pero te robaste 1000 millones....ResponderBorrar
ESTÁ HECHA UNA LECHONA, Y PONEN UNA FOTO DE CUANDO ERA UNA PERSONAResponderBorrar