Crece la preocupación por la presencia de personas en situación de calle en la guardia del Hospital

la guardia del Hospital Regional Río Grande volvió a encender las alarmas entre pacientes, familiares y trabajadores de la salud

La presencia permanente de personas en situación de calle en sectores del los hospitales de la provincia , en este caso concreto, en la guardia del Hospital Regional Río Grande volvió a encender las alarmas entre pacientes, familiares y trabajadores de la salud , quienes advierten sobre situaciones de conflicto, episodios de agresividad y daños registrados en distintos sectores del establecimiento sanitario.

Según señalaron desde el ámbito hospitalario, la problemática se viene profundizando en los últimos meses y genera preocupación tanto por las condiciones de seguridad como por el normal funcionamiento de uno de los servicios más sensibles de la ciudad.





Trabajadores del hospital indicaron que en reiteradas oportunidades se registraron discusiones, altercados e incluso daños en instalaciones, situaciones que obligan a intervenir al personal de seguridad y afectan la atención cotidiana de los pacientes que concurren a la guardia.





A su vez, usuarios del sistema de salud manifestaron inquietud por la creciente presencia de personas que utilizan las instalaciones como refugio durante las bajas temperaturas, especialmente durante la noche y la madrugada.





Frente a este escenario, distintos sectores reclaman una mayor presencia policial en el sector y la implementación de medidas que permitan garantizar la seguridad de pacientes, familiares y trabajadores.





No obstante, desde diversos ámbitos también remarcan que se trata de una problemática social compleja que excede al sistema sanitario y que requiere una intervención articulada entre organismos estatales , áreas de asistencia social, salud mental, seguridad y organizaciones comunitarias.





La situación vuelve a poner en debate el aumento de personas en situación de vulnerabilidad social en Río Grande y la necesidad de generar respuestas integrales que permitan abordar tanto la emergencia habitacional como las consecuencias que esta realidad genera en distintos espacios públicos de la ciudad.