Confirman que el guía Emiliano Feida y la turista uruguaya murieron tras una caída en el glaciar Vinciguerra

0 0 05 junio 2026 2026-06-05T11:27:00-03:00 Editar esta nota

Las autopsias confirmaron que Emiliano Feida y Abril Marino murieron por una caída compleja en el glaciar Vinciguerra.

Las autopsias determinaron que ambos fallecieron por un traumatismo encefalocraneano grave producto de una caída compleja. La Justicia continúa investigando las circunstancias del hecho ocurrido en una zona de difícil acceso de la montaña fueguina.
Las autopsias practicadas sobre los cuerpos del guía de montaña Emiliano Fernando Feida y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira confirmaron que ambos fallecieron como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave provocado por una caída compleja en el glaciar Vinciguerra.

Los estudios forenses también establecieron que las víctimas presentaban politraumatismos severos compatibles con un accidente de gran magnitud en terreno de montaña.

La causa es investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Federico Vidal, mientras que la investigación es impulsada por el fiscal Nicolás Arias, quien ordenó diversas medidas de prueba para esclarecer las circunstancias del trágico episodio y determinar si existió o no intervención de terceras personas.

De acuerdo con las actuaciones policiales, la búsqueda comenzó el pasado 2 de junio luego de que la madre de Emiliano Feida denunciara que el joven guía de montaña, de 33 años, había emprendido una travesía hacia el glaciar Vinciguerra junto a una mujer.

Posteriormente se confirmó que la acompañante era Abril Melina Marino Pereira, una turista de 25 años oriunda de la República Oriental del Uruguay.

Tras la denuncia, a las 23:05 horas se activó el protocolo de emergencia de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, desplegándose un equipo de reconocimiento integrado por dos guías especializados en rescates de montaña.

A la 1:15 de la madrugada del martes 2 de junio, los rescatistas informaron el hallazgo de ambas personas sin signos vitales en una zona elevada del glaciar. Según se indicó, los cuerpos se encontraban unidos mediante una cuerda de seguridad y ubicados por debajo de un desnivel de aproximadamente 50 metros.

Los primeros indicios ya hacían presumir una caída de gran altura debido a las lesiones observadas en el lugar y a las características del terreno, marcado por la presencia de nieve, hielo y fuertes pendientes.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público Fiscal ordenó la elaboración de un informe criminalístico completo por parte de la División Policía Científica, incluyendo croquis, fotografías del lugar y el correspondiente informe de la médica legista.

Las conclusiones de las autopsias confirmaron finalmente que tanto Feida como Marino Pereira murieron a raíz de las graves lesiones sufridas durante la caída.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo elementos para reconstruir con precisión cómo se produjo el accidente que terminó con la vida del reconocido guía de montaña ushuaiense y de la joven visitante uruguaya.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2524,Interes General,3383,Internacionales,178,Locales,4630,Noticias Nacionales,1467,Policiale,10,Policiales,11657,Sociedad,5266,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15570,Ultimas Noticias,13959,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Confirman que el guía Emiliano Feida y la turista uruguaya murieron tras una caída en el glaciar Vinciguerra
Confirman que el guía Emiliano Feida y la turista uruguaya murieron tras una caída en el glaciar Vinciguerra
Las autopsias confirmaron que Emiliano Feida y Abril Marino murieron por una caída compleja en el glaciar Vinciguerra.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY5OQCiA20YmkkkOhDHYMjBG6IYZIkC1HNsi7ggrhRVakcC6qQHnJnVmtDjxC5VYDmvGBvAkfUnQVhmWLvu0XYiRwKNHMytsRp-7UFJbqikrS9PazSdV3ZCjo-TOof3Dl4yzt7gxaq-gngQBymRe5_itpQJia-fpyqWXaKx8pCRshzvJRViSBw/w640-h366/tragedia%20en%20el%20vicinguerra.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY5OQCiA20YmkkkOhDHYMjBG6IYZIkC1HNsi7ggrhRVakcC6qQHnJnVmtDjxC5VYDmvGBvAkfUnQVhmWLvu0XYiRwKNHMytsRp-7UFJbqikrS9PazSdV3ZCjo-TOof3Dl4yzt7gxaq-gngQBymRe5_itpQJia-fpyqWXaKx8pCRshzvJRViSBw/s72-w640-c-h366/tragedia%20en%20el%20vicinguerra.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/confirman-que-el-guia-emiliano-feida-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/confirman-que-el-guia-emiliano-feida-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos