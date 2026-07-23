La Provincia rechazó los reclamos de docentes y ratificó que no devolverá los descuentos por los paros

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego resolvió rechazar los reclamos administrativos presentados por docentes que solicitaron la devolución de los descuentos salariales aplicados por su participación en las jornadas de paro realizadas durante el año pasado.

La decisión quedó formalizada mediante las resoluciones N.º 1962/2026 y N.º 2188/2026, publicadas en el Boletín Oficial, donde la cartera educativa ratifica que la retención de haberes por los días no trabajados constituye un acto administrativo legítimo y no una sanción disciplinaria.





En los fundamentos de ambas resoluciones, el Ministerio sostiene que el ejercicio del derecho de huelga no genera la obligación del Estado de abonar salarios correspondientes a jornadas en las que no existió prestación efectiva de servicios. En ese sentido, afirma que el descuento de haberes responde al principio de contraprestación laboral y se encuentra respaldado por la normativa vigente.





El Gobierno provincial también cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado que el derecho de huelga debe compatibilizarse con otros derechos de jerarquía constitucional y que la suspensión voluntaria de las tareas implica, como consecuencia, la suspensión del derecho a percibir la remuneración correspondiente a esos días.





A esos antecedentes se suman fallos de la Justicia fueguina que, según expone la cartera educativa, sostienen que la Administración Pública debe actuar conforme al principio de juridicidad y que no puede autorizar el pago de salarios cuando no existió una efectiva prestación del servicio.





Las resoluciones además remarcan que la quita de haberes no constituye una sanción para los trabajadores, sino una consecuencia legal derivada de la decisión de adherir a una medida de fuerza. Bajo ese criterio, el Ministerio entiende que quienes participan de un paro conocen previamente las consecuencias económicas que puede generar la interrupción de sus tareas.





Con el rechazo de los recursos administrativos, la Provincia dio por concluida esa instancia para los docentes que impulsaron los reclamos. De este modo, quienes pretendan obtener la devolución de los descuentos únicamente podrán continuar el planteo mediante una acción ante la Justicia.





La decisión oficial consolida el criterio que el Gobierno provincial viene sosteniendo respecto de los conflictos gremiales en el ámbito educativo, al ratificar que los descuentos por días de paro cuentan con respaldo legal y jurisprudencial.