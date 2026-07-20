Allanamientos de la Policía Federal terminaron con secuestro de drogas, armas y municiones

La Policía Federal allanó dos viviendas en Río Grande y secuestró drogas, armas, municiones y un vehículo tras una investigación de cinco meses.
La investigación comenzó hace casi cinco meses tras una denuncia anónima y derivó en dos allanamientos simultáneos en el barrio Chacra II. La Policía Federal secuestró estupefacientes, armas de fuego, municiones, celulares, balanzas digitales y un vehículo. Entre los elementos hallados también aparecieron una chapa identificatoria y un escudo de la Policía de Tierra del Fuego.
Cinco meses de investigación
Una investigación encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande culminó con dos allanamientos simultáneos realizados por la Policía Federal Argentina en viviendas del barrio Chacra II, donde fueron secuestradas drogas, armas de fuego, municiones y diversos elementos de interés para la causa.
La pesquisa se inició hace aproximadamente cinco meses a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes.
A partir de esa información, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia criminal, seguimientos, vigilancias y análisis de información que permitieron reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de allanamiento.
Drogas, armas y elementos de interés
Los procedimientos fueron autorizados por la Justicia Federal y ejecutados por efectivos de la Policía Federal Argentina con la colaboración de personal especializado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Durante los allanamientos se secuestraron:
- Estupefacientes.
- Armas de fuego.
- Municiones.
- Balanzas digitales.
- Teléfonos celulares.
- Un vehículo.
- Una chapa identificatoria perteneciente a la Policía de Tierra del Fuego.
- Un escudo institucional de esa fuerza.
- Otros elementos incorporados a la investigación.
Todo el material quedó a disposición de la Justicia Federal para continuar con las pericias y profundizar la causa.
Desde la Fiscalía Federal informaron además que algunas de las personas investigadas registran antecedentes por infracciones a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes y por delitos contra la propiedad.
Esa información ya fue incorporada al expediente judicial y será evaluada durante el desarrollo de la investigación.
El operativo representa un nuevo avance en la lucha contra el narcotráfico en Tierra del Fuego, aunque la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el análisis de las pruebas secuestradas.
COMENTARIOS