Allanamientos de la Policía Federal terminaron con secuestro de drogas, armas y municiones

La investigación comenzó hace casi cinco meses tras una denuncia anónima y derivó en dos allanamientos simultáneos en el barrio Chacra II. La Policía Federal secuestró estupefacientes, armas de fuego, municiones, celulares, balanzas digitales y un vehículo. Entre los elementos hallados también aparecieron una chapa identificatoria y un escudo de la Policía de Tierra del Fuego.

Cinco meses de investigación





Una investigación encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande culminó con dos allanamientos simultáneos realizados por la Policía Federal Argentina en viviendas del barrio Chacra II, donde fueron secuestradas drogas, armas de fuego, municiones y diversos elementos de interés para la causa.





La pesquisa se inició hace aproximadamente cinco meses a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes.





A partir de esa información, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia criminal, seguimientos, vigilancias y análisis de información que permitieron reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de allanamiento.

Drogas, armas y elementos de interés





Los procedimientos fueron autorizados por la Justicia Federal y ejecutados por efectivos de la Policía Federal Argentina con la colaboración de personal especializado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).





Durante los allanamientos se secuestraron: