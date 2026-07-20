Buscan intensamente a una mujer de 31 años desaparecida en Ushuaia

0 0 20 julio 2026 2026-07-20T07:20:00-03:00 Editar esta nota

La Policía de Tierra del Fuego busca a Romina Lina Cáceres, de 31 años, desaparecida desde el 19 de julio en Ushuaia.

La Policía de Tierra del Fuego solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Romina Lina Cáceres, de 31 años, quien fue vista por última vez durante la noche del 19 de julio en la ciudad de Ushuaia.
La Policía Provincial emitió un pedido de paradero para localizar a Romina Lina Cáceres, de 31 años, cuyo paradero se desconoce desde la noche del 19 de julio en la ciudad de Ushuaia.

La búsqueda fue activada luego de la denuncia correspondiente y, por estas horas, efectivos policiales llevan adelante las actuaciones previstas para intentar establecer su ubicación.

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de toda la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la mujer se comunique de manera inmediata con la dependencia policial más cercana o a través de las líneas de emergencia 101 o 911.

Las autoridades recordaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar de utilidad para avanzar en la búsqueda y dar con el paradero de Romina Lina Cáceres.

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Cronicas Fueguinas: Buscan intensamente a una mujer de 31 años desaparecida en Ushuaia
Buscan intensamente a una mujer de 31 años desaparecida en Ushuaia
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