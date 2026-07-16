Detuvieron a un hombre que escapó a caballo tras atacar a la Policía

Un insólito episodio se registró durante la madrugada en el centro de Ushuaia, cuando un hombre a caballo fue detenido luego de protagonizar disturbios, desobedecer las órdenes de la Policía y agredir a los efectivos que intentaban identificarlo.

El procedimiento comenzó tras un llamado que alertó sobre la presencia de una persona ocasionando inconvenientes en la intersección de las calles San Martín y Rivadavia. Al arribar al lugar, el personal policial intentó intervenir, pero el sujeto reaccionó de manera agresiva, ignoró las indicaciones y golpeó un móvil policial con un rebenque.





Lejos de deponer su actitud, el hombre emprendió la fuga montado en el caballo por distintas calles de la ciudad. Sin embargo, al circular por la avenida Alem, el animal resbaló y cayó sobre la calzada. En ese momento, el sospechoso volvió a enfrentar al personal policial y agredió físicamente a los uniformados.





Finalmente, los efectivos lograron reducir e identificar al involucrado como Kevin Miranda Brunt, de 33 años, quien fue aprehendido en flagrancia por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad. La causa quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que determinará los pasos procesales correspondientes.





Respecto del caballo, la Policía informó que el animal fue entregado a un familiar del detenido, una vez finalizado el procedimiento.





El episodio volvió a poner de manifiesto las situaciones de riesgo que deben afrontar diariamente las fuerzas de seguridad durante sus intervenciones en la vía pública. Más allá de lo inusual del hecho, la agresión al personal policial y la fuga por calles transitadas generaron una situación que pudo haber tenido consecuencias de mayor gravedad tanto para los efectivos como para terceros.