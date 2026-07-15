Murió un gendarme tras sufrir un cuadro de hipotermia durante una jornada de pesca en Tierra del Fuego

Un integrante de la Gendarmería Nacional falleció este martes luego de sufrir un severo cuadro de hipotermia mientras se encontraba en una zona rural de Tierra del Fuego, donde había concurrido a realizar una jornada de pesca fuera de servicio.

El hecho comenzó a ser investigado luego de que personal policial recibiera un aviso desde una estancia de la zona, cuyos responsables advirtieron la presencia de un vehículo estacionado en circunstancias que llamaron la atención. Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a Julio César Bordón, quien presentaba un avanzado estado de hipotermia.





Poco después se hizo presente un compañero de la misma fuerza de seguridad, quien informó que ambos habían compartido una salida de pesca en el sector y que se encontraban fuera de servicio al momento del incidente.





Ante la gravedad del cuadro, Bordón fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia hacia la ciudad de Río Grande. Sin embargo, durante el recorrido sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal sanitario realizó maniobras de reanimación, aunque lamentablemente no logró revertir la situación y se confirmó su fallecimiento.





Las autoridades judiciales y policiales trabajan ahora para reconstruir las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace y establecer cómo el efectivo permaneció expuesto durante el tiempo suficiente para sufrir un cuadro de hipotermia de tal magnitud.





El fallecimiento del gendarme vuelve a poner de relieve los riesgos que representan las bajas temperaturas y las condiciones climáticas extremas características de Tierra del Fuego, especialmente en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos. El avance de la investigación permitirá esclarecer las circunstancias del hecho, mientras compañeros de la fuerza y allegados lamentan la pérdida del efectivo.