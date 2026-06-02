Hallan sin vida a un guía de montaña y a una turista uruguaya en el glaciar Vinciguerra

Una profunda conmoción generó en Ushuaia el trágico hallazgo de dos personas fallecidas en el glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de montaña más visitados de la capital fueguina.

La Comisión de Auxilio confirmó que las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feida, reconocido guía de montaña de Ushuaia, y Abril Melina Marino, una turista uruguaya de 25 años que se encontraba realizando una excursión en la zona.





Los cuerpos fueron localizados en la parte superior del glaciar, en un sector de muy difícil acceso, donde las condiciones del terreno complicaron significativamente el trabajo de los equipos de rescate y emergencia que participaron del operativo.





De acuerdo con la información preliminar, se presume que ambas personas habrían sufrido una violenta caída, aunque por el momento las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias exactas que derivaron en el fatal desenlace.