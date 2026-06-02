Hallan sin vida a un guía de montaña y a una turista uruguaya en el glaciar Vinciguerra

Hallaron sin vida a un guía de montaña y una turista uruguaya en el glaciar Vinciguerra de Ushuaia. Investigan las causas del hecho.
Una profunda conmoción generó en Ushuaia el trágico hallazgo de dos personas fallecidas en el glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de montaña más visitados de la capital fueguina.
La Comisión de Auxilio confirmó que las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feida, reconocido guía de montaña de Ushuaia, y Abril Melina Marino, una turista uruguaya de 25 años que se encontraba realizando una excursión en la zona.
Los cuerpos fueron localizados en la parte superior del glaciar, en un sector de muy difícil acceso, donde las condiciones del terreno complicaron significativamente el trabajo de los equipos de rescate y emergencia que participaron del operativo.
De acuerdo con la información preliminar, se presume que ambas personas habrían sufrido una violenta caída, aunque por el momento las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias exactas que derivaron en el fatal desenlace.
Complejo operativo de rescate en alta montaña
Desde que se tomó conocimiento de la emergencia, integrantes de la Comisión de Auxilio, rescatistas especializados y distintas instituciones de seguridad desplegaron un importante operativo para intentar llegar hasta el lugar donde se encontraban las víctimas.
Las características geográficas del glaciar Vinciguerra, sumadas a las bajas temperaturas, el desnivel del terreno y las dificultades propias de una zona de alta montaña, representaron un desafío adicional para los equipos intervinientes.
Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron acceder al sector y confirmar el fallecimiento de ambas personas.
Dolor en la comunidad de montaña
La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de montaña de Tierra del Fuego, donde Emiliano Feida era ampliamente conocido por su actividad profesional vinculada al guiado y las excursiones en entornos naturales de la provincia.
Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para determinar qué ocurrió en los momentos previos al accidente y esclarecer las causas que provocaron la tragedia. El caso permanece bajo investigación y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.
Una Muy Teiste Noticia Q.E.P. D Amigo De La Montaña !!ResponderBorrar
Que lástima una pérdida pero el clima tampoco acompañoResponderBorrar
Es seleccion natural! No importa cuanta experiencia tengas ni cuantas veces lo hiciste antes: si pones tu vida en riesgo tarde o temprano el riesgo se va a cobrar tu vida. Le paso igual a la doctora que salia a andar en bici a la ruta. La seleccion natural no discrimina.ResponderBorrar
Triste noticia. Q.E.P.D.ResponderBorrar
Ese sendero tiene un cartel gigante q dice habilitado de DICIEMBRE A MARZO. El guia es un asesino hijo de mil putaResponderBorrar