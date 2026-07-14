Hallan sin vida a un joven oficial de la Policía

Un joven Oficial Ayudante de la Policía de Tierra del Fuego, de 22 años, fue hallado sin vida durante la noche del lunes en una vivienda ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 100, en la ciudad de Río Grande. El hecho es investigado por la Justicia, que dispuso una serie de pericias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El episodio fue advertido a partir de un llamado de emergencia que alertó sobre una persona herida por un arma de fuego. Al llegar al domicilio, efectivos policiales constataron que el joven presentaba una grave lesión compatible con un disparo.





Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento del efectivo, quien formaba parte de la última promoción de Oficiales Ayudantes de la Policía Provincial.





La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes, mientras que especialistas de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el lugar del hecho para reconstruir lo sucedido y determinar si existió o no intervención de terceros.





Hasta el momento, la investigación se encuentra en pleno desarrollo y las autoridades indicaron que será el avance de las actuaciones judiciales y los informes periciales los que permitan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.





La muerte de un integrante de las fuerzas de seguridad genera una profunda conmoción tanto en la institución como en la comunidad. Mientras avanza la investigación judicial, el caso pone de relieve la importancia de respetar los tiempos de las pericias y evitar conclusiones prematuras hasta que la Justicia determine cómo ocurrieron los hechos.