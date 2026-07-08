Detuvieron a un hombre acusado de agredir a otro en pleno centro de Ushuaia

1 0 08 julio 2026 2026-07-08T04:25:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron a un hombre de 28 años acusado de agredir a otro en pleno centro de Ushuaia. La víctima fue hospitalizada y la Justicia investiga el hecho.

La Policía intervino tras encontrar a un hombre de 39 años con heridas sangrantes en la cabeza y el rostro sobre la vía pública. El presunto agresor fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.
Un hombre de 28 años fue aprehendido este martes en el centro de Ushuaia, acusado de haber agredido a otra persona durante un episodio de violencia ocurrido en la intersección de la avenida Maipú y la calle Lasserre.

El procedimiento se inició luego de un aviso que alertó sobre la presencia de un hombre herido tendido sobre la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que la víctima, identificada como Lucas Lepio, de 39 años, presentaba lesiones sangrantes en la cabeza y el rostro.

Tras brindarle las primeras asistencias, el hombre fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia para recibir atención médica y evaluar la gravedad de las heridas sufridas.

En el mismo operativo, el personal policial aprehendió a Maximiliano Héctor Oyarzo, de 28 años, quien fue señalado como el presunto autor de la agresión. La detención se concretó en el marco de una causa por la presunta comisión del delito de lesiones.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Provincial, que interviene conforme a la Ley Provincial N.º 792, mientras se desarrollan las actuaciones para establecer cómo se produjo el hecho y las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento.

El episodio vuelve a poner de manifiesto la preocupación por los hechos de violencia que se registran en distintos sectores de Ushuaia. Mientras avanza la investigación judicial, será el desarrollo de la causa el que permita determinar las responsabilidades y el contexto en el que ocurrió la agresión.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojulio 08, 2026

    Lepio como no le pegaste una buena piña a este tonto ,si voz sos bueno .

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