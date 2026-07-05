Corte programado de energía en Ushuaia: estos serán los barrios afectados este lunes

La DPE realizará un corte programado para fortalecer el sistema eléctrico.

a Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este lunes 6 de julio, entre las 7:00 y las 8:00, se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico en distintos sectores de Ushuaia.

Según explicó el organismo, la interrupción del suministro responde a las tareas de energización de los generadores SULLAIR, trabajos que forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la operación del sistema eléctrico provincial.

Barrios y sectores afectados





Durante la hora prevista para el corte permanecerán sin energía los siguientes sectores:





Barrio Piedrabuena.

Zona céntrica comprendida entre Maipú y Gobernador Deloqui.

Barrio Comodoro Lasserre.

Barrio Don Bosco.

Barrio Tolkar.

Polideportivo.

Barrio Almirante Brown.

Barrio José Hernández.

Barrio 5 de Octubre.

Zona CADIC.

Barrio Bahía Golondrina.

Barrio San Salvador.

Barrio Mirador del Pipo.

Barrio Malvinas Argentinas.

Barrio Club de Campo.

Barrio Casas del Sur.

Barrio El Bosquecito.

Barrio Pipo.

Barrio Recodo.

Barrio Tierras de Leyenda.

Barrio Altos del Cauquén.

Barrio Cauquenes.

Barrio Terrazas del Fin del Mundo.

Barrio Ushuaia Chico.

Barrio Costa del Susana.

Aeropuerto Internacional de Ushuaia.





Desde la DPE solicitaron a los vecinos tomar las previsiones necesarias para minimizar los inconvenientes que pudiera ocasionar la interrupción del suministro y recordaron que, una vez finalizados los trabajos, el servicio será restablecido de manera progresiva.ç