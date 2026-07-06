La campora y el Peronismo Fueguino en la lona: Melella y Vuoto, entre los gobernadores e intendentes con peor imagen del país

27 0 06 julio 2026 2026-07-06T06:13:00-03:00 Editar esta nota

Melella y Vuoto aparecen entre los mandatarios con peor imagen del país según CB Consultora. Entre los peores dirigentes del país.

La reciente foto de unidad entre Gustavo Melella y Walter Vuoto coincidió con la publicación del último ranking nacional de imagen de CB Consultora, donde ambos dirigentes aparecen entre los peores posicionados del país.

El último ranking nacional de CB Consultora volvió a encender las alarmas para el Partidio Justicialista (PJ) de Tierra del Fuego. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y el gobernador Gustavo Melella aparecen entre los mandatarios con peor imagen del país, un dato que expone el creciente desgaste de ambas gestiones y plantea serios interrogantes sobre las posibilidades electorales del espacio que buscan consolidar de cara a 2027. (VER ENCUESTA)


La encuesta deja un dato difícil de ocultar

La consultora CB Global Data, una de las firmas que periódicamente mide la imagen de gobernadores e intendentes de todo el país, ubicó a los dos principales referentes políticos de Tierra del Fuego dentro del lote de los peores evaluados por la ciudadanía. En realidad, los mismo encuestados son quienes ubica a los dirigentes entre los perores. 

En el caso del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto ocupa el puesto 17 entre los 24 intendentes evaluados, integrando el grupo de los ocho con peor imagen del país. El estudio le asigna apenas 40,1% de imagen positiva frente a un 54,6% de imagen negativa, uno de los porcentajes de rechazo más elevados del ranking nacional.

Walter vuoto entre los peores del pais @waltervuoto

Por su parte, Gustavo Melella figura en el puesto 18 entre los 24 gobernadores, también dentro del grupo de los ocho peores mandatarios provinciales del país. El gobernador registra 46,4% de imagen positiva contra 49,8% de imagen negativa, números que igualmente muestran un saldo desfavorable frente a la opinión pública.

gustavo melella entre los peores imagenes de gobernadores del pais @gustavomelella


Más que una encuesta: el reflejo de años de reclamos

Los números no aparecen en un vacío político. En Ushuaia, la gestión municipal acumula desde hace años cuestionamientos de vecinos por el estado de las calles, los problemas del transporte público, los aumentos en tasas municipales, los gastos en programas cuestionados y distintas polémicas vinculadas a la administración de recursos públicos. En el ultimo tiempo, denuncias por persecución laboral (VER) Por mas que Sebastian iriarte desmienta e intente mentir, las pruebas estan y las denuncias también. 

En la provincia, la gestión de Gustavo Melella enfrenta conflictos abiertos con distintos sectores. Los reclamos por la situación financiera de OSEF, los conflictos salariales con los docentes, las discusiones con trabajadores estatales y los cuestionamientos sobre la administración provincial forman parte del escenario que atraviesa el Gobierno.

La encuesta no identifica las causas específicas de la valoración ciudadana, pero los resultados coinciden con un contexto en el que ambas administraciones enfrentan críticas sostenidas por distintos sectores de la sociedad.

Los reclamos que se mantienen

En el caso de Walter Vuoto, gran parte de las críticas que suelen expresar vecinos en redes sociales y distintos sectores de la comunidad se concentran en:
  1. El estado de las calles y la infraestructura urbana. (VER) (VER)
  2. Reclamos vinculados al transporte público.
  3. Cuestionamientos por la presión tributaria municipal.
  4. Conflictos salariales con trabajadores municipales. (VER)
  5. Persecusion Laboral (VER)
A ello se suma el desgaste propio de varios años consecutivos de gestión al frente de la capital fueguina.

Por su parte, Gustavo Melella enfrenta un escenario marcado por:
  1. Los reiterados reclamos salariales de los gremios estatales.
  2. La situación financiera y prestacional de OSEF. (VER)
  3. Los conflictos permanentes con el sector docente.
La alianza que busca sostener poder en medio del desgaste

En las últimas semanas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un nuevo entendimiento político entre Walter Vuoto y Gustavo Melella con vistas al próximo proceso electoral. (VER)

La estrategia aparece como una búsqueda de fortalecer al oficialismo fueguino en un escenario donde ninguno de los dos dirigentes muestra hoy niveles de aprobación, más bien, generan rechazo.

Sin embargo, los datos publicados por CB Global Data plantean un interrogante evidente: ¿puede un espacio político recuperar competitividad cuando sus dirigentes aparecen entre las peor valoradas del país?

La imagen negativa también condiciona cualquier proyecto electoral

Aunque la imagen pública no determina por sí sola el resultado de una elección, sí constituye uno de los principales indicadores que analizan consultores y dirigentes para medir competitividad.

En el caso de Walter Vuoto, una imagen negativa del 54,6% implica que más de la mitad de los consultados manifestó una valoración desfavorable sobre su gestión, mientras que Gustavo Melella tampoco logra revertir un diferencial negativo en su evaluación pública.

Estos números representan un desafío importante para cualquier proyecto político que pretenda construir mayorías sobre esas figuras.

¿Votaria a Walter vuoto y Gustavo melella para que nos representen? Dejanos tu comentario. 

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 27
  1. Anónimojulio 06, 2026

    ojala se junten... asi desaparecen los dos

    ResponderBorrar
  2. Anónimojulio 06, 2026

    a estas inmundicias les importa un carajo la imagen que tengan, sólo les importa robar del estado

    ResponderBorrar
  3. Anónimojulio 06, 2026

    No saben que hacer para seguir coreando

    ResponderBorrar
  4. Anónimojulio 06, 2026

    Dos impresentables

    ResponderBorrar
  5. Anónimojulio 06, 2026

    Cronica me pide opinion de estos dos: mamarrachos.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimojulio 06, 2026

      jajajjajajajajajjajaja aguante cronica

      Borrar
  6. Anónimojulio 06, 2026

    con esos porcentajes somos gobierno 4 años mas !! mientras este fracturada la dercha !!! viva peron carajo !!!!

    ResponderBorrar
  7. Anónimojulio 06, 2026

    La imagen cae cuando la gestión no da respuestas la gente está cansada de las mismas promesas.

    ResponderBorrar
  8. Anónimojulio 06, 2026

    Los números reflejan lo que se vive todos los días. Hace falta un cambio urgente

    ResponderBorrar
  9. Anónimojulio 06, 2026

    a confianza no se recupera con discursos sino con resultados

    ResponderBorrar
  10. Anónimojulio 06, 2026

    era cuestión de tiempo para que las encuestas mostraran el descontento ciudadano

    ResponderBorrar
  11. Anónimojulio 06, 2026

    mas preocupados por la política que por resolver los problemas reales de la provincia

    ResponderBorrar
  12. Anónimojulio 06, 2026

    Cuando la gestión no funciona, la imagen termina pasando factura

    ResponderBorrar
  13. Anónimojulio 06, 2026

    La gente vota y también opina en las encuestas hay que escuchar ese mensaje
    si están entre los peores valorados, deberían hacer una autocrítica en lugar de buscar excusa

    ResponderBorrar
  14. Anónimojulio 06, 2026

    El desgaste político es evidente. La ciudadanía quiere soluciones concretas

    ResponderBorrar
  15. Anónimojulio 06, 2026

    cada vez cuesta más encontrar alguien que defienda esta gestión no sorprende el resultado. La realidad económica y social pesa mucho más que cualquier relato

    ResponderBorrar
  16. Anónimojulio 06, 2026

    las encuestas pueden gustar o no pero muestran un malestar que viene creciendo en ushuaia

    ResponderBorrar
  17. Anónimojulio 06, 2026

    es momento de cambiar prioridades y empezar a gestionar de verdad lacras

    ResponderBorrar
  18. Anónimojulio 06, 2026

    los vecinos necesitamos respuestas no peleas políticas..... forrrr--os

    ResponderBorrar
  19. Anónimojulio 06, 2026

    la pérdida de apoyo es consecuencia de decisiones que no convencieron a la mayoría que desaparescan estos y todos por el bien de ushuaia

    ResponderBorrar
  20. Anónimojulio 06, 2026

    la caída en la imagen pública abre un nuevo escenario político para Tierra del fuego

    ResponderBorrar
  21. Anónimojulio 06, 2026

    los datos reflejan un desafío importante para el oficialismo de cara a las próximas elecciones jajjajaj

    ResponderBorrar
  22. Anónimojulio 06, 2026

    el desgaste de la gestión comienza a verse también en la percepción de todos nosotros

    ResponderBorrar
  23. Anónimojulio 06, 2026

    las encuestas reavivan el debate sobre el liderazgo político en la provincia

    ResponderBorrar
  24. Anónimojulio 06, 2026

    Tranqui Gus, con la reforma de la Constitución se revierten estos números...

    ResponderBorrar
  25. Anónimojulio 06, 2026

    Un roba esposas y un vendedor serial de patrias, qué puede malir sal?

    ResponderBorrar
  26. Anónimojulio 06, 2026

    el libertario melella y el roba puertos vuoto. dos tremendos caraduras que sostienen al viejo murcia para que les saque la plata y hacer mierda lo que queda.
    hasta cuando los portuario van a seguir durmiendo ?

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2542,Interes General,3397,Internacionales,180,Locales,4690,Noticias Nacionales,1470,Policiale,10,Policiales,11674,Sociedad,5281,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15638,Ultimas Noticias,14027,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: La campora y el Peronismo Fueguino en la lona: Melella y Vuoto, entre los gobernadores e intendentes con peor imagen del país
La campora y el Peronismo Fueguino en la lona: Melella y Vuoto, entre los gobernadores e intendentes con peor imagen del país
Melella y Vuoto aparecen entre los mandatarios con peor imagen del país según CB Consultora. Entre los peores dirigentes del país.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-5wj-CogDN3AmrW9R90dBEnDxKOu3G0X1sj2ajIH1hyphenhyphenfCrQSZJ9-xZrDDsTvKtpf85EkG7bVoGNvJpohak5JiAa6na__V_XN_XbyZr_RzVaWl711TsEkNtB8WCVoC5QXacA_TVrQAp3IMA3X_NiD9KIYJZWXkLdkbI2MS0th3PBJvrJI9ZH9/w640-h366/melella%20y%20walter%20vuoto%20con%20imagen%20negativa%20juntos%20para%20las%20elecciones.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-5wj-CogDN3AmrW9R90dBEnDxKOu3G0X1sj2ajIH1hyphenhyphenfCrQSZJ9-xZrDDsTvKtpf85EkG7bVoGNvJpohak5JiAa6na__V_XN_XbyZr_RzVaWl711TsEkNtB8WCVoC5QXacA_TVrQAp3IMA3X_NiD9KIYJZWXkLdkbI2MS0th3PBJvrJI9ZH9/s72-w640-c-h366/melella%20y%20walter%20vuoto%20con%20imagen%20negativa%20juntos%20para%20las%20elecciones.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/la-campora-y-el-peronismo-fueguino-en.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/la-campora-y-el-peronismo-fueguino-en.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos