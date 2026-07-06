La campora y el Peronismo Fueguino en la lona: Melella y Vuoto, entre los gobernadores e intendentes con peor imagen del país

Melella y Vuoto aparecen entre los mandatarios con peor imagen del país según CB Consultora. Entre los peores dirigentes del país.
El último ranking nacional de CB Consultora volvió a encender las alarmas para el Partidio Justicialista (PJ) de Tierra del Fuego. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y el gobernador Gustavo Melella aparecen entre los mandatarios con peor imagen del país, un dato que expone el creciente desgaste de ambas gestiones y plantea serios interrogantes sobre las posibilidades electorales del espacio que buscan consolidar de cara a 2027. (VER ENCUESTA)
La encuesta deja un dato difícil de ocultar
La consultora CB Global Data, una de las firmas que periódicamente mide la imagen de gobernadores e intendentes de todo el país, ubicó a los dos principales referentes políticos de Tierra del Fuego dentro del lote de los peores evaluados por la ciudadanía. En realidad, los mismo encuestados son quienes ubica a los dirigentes entre los perores.
En el caso del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto ocupa el puesto 17 entre los 24 intendentes evaluados, integrando el grupo de los ocho con peor imagen del país. El estudio le asigna apenas 40,1% de imagen positiva frente a un 54,6% de imagen negativa, uno de los porcentajes de rechazo más elevados del ranking nacional.
Por su parte, Gustavo Melella figura en el puesto 18 entre los 24 gobernadores, también dentro del grupo de los ocho peores mandatarios provinciales del país. El gobernador registra 46,4% de imagen positiva contra 49,8% de imagen negativa, números que igualmente muestran un saldo desfavorable frente a la opinión pública.
Los números no aparecen en un vacío político. En Ushuaia, la gestión municipal acumula desde hace años cuestionamientos de vecinos por el estado de las calles, los problemas del transporte público, los aumentos en tasas municipales, los gastos en programas cuestionados y distintas polémicas vinculadas a la administración de recursos públicos. En el ultimo tiempo, denuncias por persecución laboral (VER) Por mas que Sebastian iriarte desmienta e intente mentir, las pruebas estan y las denuncias también.
En la provincia, la gestión de Gustavo Melella enfrenta conflictos abiertos con distintos sectores. Los reclamos por la situación financiera de OSEF, los conflictos salariales con los docentes, las discusiones con trabajadores estatales y los cuestionamientos sobre la administración provincial forman parte del escenario que atraviesa el Gobierno.
La encuesta no identifica las causas específicas de la valoración ciudadana, pero los resultados coinciden con un contexto en el que ambas administraciones enfrentan críticas sostenidas por distintos sectores de la sociedad.
- Los reiterados reclamos salariales de los gremios estatales.
- La situación financiera y prestacional de OSEF. (VER)
- Los conflictos permanentes con el sector docente.
En las últimas semanas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un nuevo entendimiento político entre Walter Vuoto y Gustavo Melella con vistas al próximo proceso electoral. (VER)
La estrategia aparece como una búsqueda de fortalecer al oficialismo fueguino en un escenario donde ninguno de los dos dirigentes muestra hoy niveles de aprobación, más bien, generan rechazo.
Sin embargo, los datos publicados por CB Global Data plantean un interrogante evidente: ¿puede un espacio político recuperar competitividad cuando sus dirigentes aparecen entre las peor valoradas del país?
Aunque la imagen pública no determina por sí sola el resultado de una elección, sí constituye uno de los principales indicadores que analizan consultores y dirigentes para medir competitividad.
En el caso de Walter Vuoto, una imagen negativa del 54,6% implica que más de la mitad de los consultados manifestó una valoración desfavorable sobre su gestión, mientras que Gustavo Melella tampoco logra revertir un diferencial negativo en su evaluación pública.
Estos números representan un desafío importante para cualquier proyecto político que pretenda construir mayorías sobre esas figuras.
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ojala se junten... asi desaparecen los dosResponderBorrar
a estas inmundicias les importa un carajo la imagen que tengan, sólo les importa robar del estadoResponderBorrar
No saben que hacer para seguir coreandoResponderBorrar
Dos impresentablesResponderBorrar
Cronica me pide opinion de estos dos: mamarrachos.ResponderBorrar
jajajjajajajajajjajaja aguante cronicaBorrar
con esos porcentajes somos gobierno 4 años mas !! mientras este fracturada la dercha !!! viva peron carajo !!!!ResponderBorrar
La imagen cae cuando la gestión no da respuestas la gente está cansada de las mismas promesas.ResponderBorrar
Los números reflejan lo que se vive todos los días. Hace falta un cambio urgenteResponderBorrar
a confianza no se recupera con discursos sino con resultadosResponderBorrar
era cuestión de tiempo para que las encuestas mostraran el descontento ciudadanoResponderBorrar
mas preocupados por la política que por resolver los problemas reales de la provinciaResponderBorrar
Cuando la gestión no funciona, la imagen termina pasando facturaResponderBorrar
La gente vota y también opina en las encuestas hay que escuchar ese mensajeResponderBorrar
si están entre los peores valorados, deberían hacer una autocrítica en lugar de buscar excusa
El desgaste político es evidente. La ciudadanía quiere soluciones concretasResponderBorrar
cada vez cuesta más encontrar alguien que defienda esta gestión no sorprende el resultado. La realidad económica y social pesa mucho más que cualquier relatoResponderBorrar
las encuestas pueden gustar o no pero muestran un malestar que viene creciendo en ushuaiaResponderBorrar
es momento de cambiar prioridades y empezar a gestionar de verdad lacrasResponderBorrar
los vecinos necesitamos respuestas no peleas políticas..... forrrr--osResponderBorrar
la pérdida de apoyo es consecuencia de decisiones que no convencieron a la mayoría que desaparescan estos y todos por el bien de ushuaiaResponderBorrar
la caída en la imagen pública abre un nuevo escenario político para Tierra del fuegoResponderBorrar
los datos reflejan un desafío importante para el oficialismo de cara a las próximas elecciones jajjajajResponderBorrar
el desgaste de la gestión comienza a verse también en la percepción de todos nosotrosResponderBorrar
las encuestas reavivan el debate sobre el liderazgo político en la provinciaResponderBorrar
Tranqui Gus, con la reforma de la Constitución se revierten estos números...ResponderBorrar
Un roba esposas y un vendedor serial de patrias, qué puede malir sal?ResponderBorrar
el libertario melella y el roba puertos vuoto. dos tremendos caraduras que sostienen al viejo murcia para que les saque la plata y hacer mierda lo que queda.ResponderBorrar
hasta cuando los portuario van a seguir durmiendo ?