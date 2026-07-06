La campora y el Peronismo Fueguino en la lona: Melella y Vuoto, entre los gobernadores e intendentes con peor imagen del país

El último ranking nacional de CB Consultora volvió a encender las alarmas para el Partidio Justicialista (PJ) de Tierra del Fuego. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y el gobernador Gustavo Melella aparecen entre los mandatarios con peor imagen del país, un dato que expone el creciente desgaste de ambas gestiones y plantea serios interrogantes sobre las posibilidades electorales del espacio que buscan consolidar de cara a 2027. (VER ENCUESTA)



La encuesta deja un dato difícil de ocultar



La consultora CB Global Data, una de las firmas que periódicamente mide la imagen de gobernadores e intendentes de todo el país, ubicó a los dos principales referentes políticos de Tierra del Fuego dentro del lote de los peores evaluados por la ciudadanía. En realidad, los mismo encuestados son quienes ubica a los dirigentes entre los perores.



En el caso del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto ocupa el puesto 17 entre los 24 intendentes evaluados, integrando el grupo de los ocho con peor imagen del país. El estudio le asigna apenas 40,1% de imagen positiva frente a un 54,6% de imagen negativa, uno de los porcentajes de rechazo más elevados del ranking nacional.







Por su parte, Gustavo Melella figura en el puesto 18 entre los 24 gobernadores , también dentro del grupo de los ocho peores mandatarios provinciales del país. El gobernador registra 46,4% de imagen positiva contra 49,8% de imagen negativa , números que igualmente muestran un saldo desfavorable frente a la opinión pública.





Más que una encuesta: el reflejo de años de reclamos



Los números no aparecen en un vacío político. En Ushuaia, la gestión municipal acumula desde hace años cuestionamientos de vecinos por el estado de las calles, los problemas del transporte público, los aumentos en tasas municipales, los gastos en programas cuestionados y distintas polémicas vinculadas a la administración de recursos públicos. En el ultimo tiempo, denuncias por persecución laboral (VER) Por mas que Sebastian iriarte desmienta e intente mentir, las pruebas estan y las denuncias también.



En la provincia, la gestión de Gustavo Melella enfrenta conflictos abiertos con distintos sectores. L os reclamos por la situación financiera de OSEF, los conflictos salariales con los docentes, las discusiones con trabajadores estatales y los cuestionamientos sobre la administración provincial forman parte del escenario que atraviesa el Gobierno.



La encuesta no identifica las causas específicas de la valoración ciudadana, pero los resultados coinciden con un contexto en el que ambas administraciones enfrentan críticas sostenidas por distintos sectores de la sociedad.





Los reclamos que se mantienen

En el caso de Walter Vuoto, gran parte de las críticas que suelen expresar vecinos en redes sociales y distintos sectores de la comunidad se concentran en: El estado de las calles y la infraestructura urbana. (VER) (VER) Reclamos vinculados al transporte público. Cuestionamientos por la presión tributaria municipal. Conflictos salariales con trabajadores municipales. (VER) Persecusion Laboral (VER) A ello se suma el desgaste propio de varios años consecutivos de gestión al frente de la capital fueguina.

Por su parte, Gustavo Melella enfrenta un escenario marcado por: Los reiterados reclamos salariales de los gremios estatales. La situación financiera y prestacional de OSEF. (VER) Los conflictos permanentes con el sector docente.

La alianza que busca sostener poder en medio del desgaste



En las últimas semanas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un nuevo entendimiento político entre Walter Vuoto y Gustavo Melella con vistas al próximo proceso electoral. (VER)



La estrategia aparece como una búsqueda de fortalecer al oficialismo fueguino en un escenario donde ninguno de los dos dirigentes muestra hoy niveles de aprobación, más bien, generan rechazo.



Sin embargo, los datos publicados por CB Global Data plantean un interrogante evidente: ¿puede un espacio político recuperar competitividad cuando sus dirigentes aparecen entre las peor valoradas del país?





La imagen negativa también condiciona cualquier proyecto electoral



Aunque la imagen pública no determina por sí sola el resultado de una elección, sí constituye uno de los principales indicadores que analizan consultores y dirigentes para medir competitividad.



En el caso de Walter Vuoto, una imagen negativa del 54,6% implica que más de la mitad de los consultados manifestó una valoración desfavorable sobre su gestión, mientras que Gustavo Melella tampoco logra revertir un diferencial negativo en su evaluación pública.



Estos números representan un desafío importante para cualquier proyecto político que pretenda construir mayorías sobre esas figuras.







¿Votaria a Walter vuoto y Gustavo melella para que nos representen? Dejanos tu comentario.

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