(Vídeo) Empleado municipal denunció presunta persecución laboral en el Instituto Municipal de Deportes y apuntó contra funcionarios de Ushuaia

Reclamos por salarios municipales





Según explicó el trabajador, desde ese espacio político vienen impulsando un fuerte reclamo para que los salarios de los empleados municipales recuperen poder adquisitivo.





En ese marco, sostuvo que consideran necesario que el salario de los trabajadores municipales alcance aproximadamente los 3 millones de pesos, argumentando que los actuales ingresos resultan insuficientes frente al costo de vida.





El empleado manifestó que los reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales vienen realizándose desde hace tiempo y aseguró que, a su entender, la instalación de la cámara constituye una medida intimidatoria.





Pedido de explicaciones





La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del uso de sistemas de videovigilancia en dependencias públicas y los límites entre las medidas de seguridad institucional y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.





Hasta el momento, las autoridades municipales no emitieron una explicación pública sobre la instalación de la cámara mencionada ni respondieron a las afirmaciones realizadas por el empleado.





Cronicas Fueguinas intentará obtener la versión del IMDInstituto Municipal de Deprotes, para incorporar su postura y brindar a los lectores todas las posiciones involucradas.