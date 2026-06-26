(Vídeo) Empleado municipal denunció presunta persecución laboral en el Instituto Municipal de Deportes y apuntó contra funcionarios de Ushuaia

Empleado del IMD denunció una presunta persecución laboral y afirmó que instalaron una cámara frente a su escritorio tras sus reclamos salariales.
Un empleado de la Municipalidad de Ushuaia que presta funciones en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) denunció públicamente una presunta situación de persecución laboral que, según afirmó, estaría vinculada con su actividad política y los reclamos que viene realizando por mejoras salariales para los trabajadores municipales.
El denunciante, identificado como Luis Santacruz, sostuvo que recientemente fue instalada una cámara de seguridad con orientación hacia su escritorio y aseguró que la decisión habría sido impulsada por autoridades municipales.
De acuerdo con distintos relatos, la medida habría sido solicitada por el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, y ejecutada dentro del ámbito del Instituto Municipal de Deportes, organismo presidido por Liliana Gavilán.
Santacruz afirmó que interpreta esta situación como parte de una serie de acciones dirigidas hacia su persona debido a su participación política y a su rol dentro del Partido Federal. Recordó que no es la primera vez que lo condicionan y persiguen laboralmente.
Reclamos por salarios municipales
Según explicó el trabajador, desde ese espacio político vienen impulsando un fuerte reclamo para que los salarios de los empleados municipales recuperen poder adquisitivo.
En ese marco, sostuvo que consideran necesario que el salario de los trabajadores municipales alcance aproximadamente los 3 millones de pesos, argumentando que los actuales ingresos resultan insuficientes frente al costo de vida.
El empleado manifestó que los reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales vienen realizándose desde hace tiempo y aseguró que, a su entender, la instalación de la cámara constituye una medida intimidatoria.
Pedido de explicaciones
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del uso de sistemas de videovigilancia en dependencias públicas y los límites entre las medidas de seguridad institucional y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Hasta el momento, las autoridades municipales no emitieron una explicación pública sobre la instalación de la cámara mencionada ni respondieron a las afirmaciones realizadas por el empleado.
Cronicas Fueguinas intentará obtener la versión del IMDInstituto Municipal de Deprotes, para incorporar su postura y brindar a los lectores todas las posiciones involucradas.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS