¿Que te pasa Sebastian Iriarte, estás nervioso? El Secretario de Gobierno de Walter Vuoto amenaza e intenta silenciar este portal

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, envió un mensaje a un lector colaborador de Crónicas Fueguinas en el que amenaza con una denuncia penal luego de las publicaciones realizadas por este medio sobre distintos hechos vinculados a la gestión municipal.

Desde Crónicas Fueguinas interpretamos este episodio como un nuevo intento de amedrentar a quienes ejercen el periodismo crítico e investigan asuntos de interés público relacionados con la administración encabezada por el intendente Walter Vuoto que tiene como mano derecha a Sebastián Iriarte.





Lo llamativo es que, hasta el momento, no existe ninguna presentación judicial conocida. En cambio, sí existió un intento de censura dirigida a un colaborador de este medio, luego de que se difundieran investigaciones y publicaciones sobre decisiones políticas, gastos públicos y distintos aspectos de la gestión municipal que generaron controversia la ultima semana.





En primer lugar, no hay delito, por lo contrario, lo que hay es un intento desesperado de callar y silenciar temas que no les queda cómodo. Si el funcionario considera que existió un delito, lo correcto es que recurra a la Justicia. Allí estaremos para presentar toda la documentación y los fundamentos que respaldan nuestro trabajo periodístico y para ampliar lo que sea necesario para llegar al fondo de la verdad para todas las partes, pero principalmente, para la los ciudadanos de Ushuaia.





Lo que no corresponde en una democracia es utilizar la censura para tapar, lo que para nosotros es una mala gestión , tampoco es un buen método el del mandar mensajes intimidatorios como respuesta frente a publicaciones que incomodan al poder político. Es importante resaltar que no es la primera vez que sucede que funcionarios escriben, y ya hay otros funcionarios que intentaron intimidar, pero al ver la veracidad de la información y evidencias, inteligentemente, desistieron de seguir por ese camino.





Este episodio no ocurre por primera vez.





En 2021, los responsables del histórico programa GPS, de Radio Nacional Ushuaia, (VER) denunciaron públicamente que su ciclo fue levantado y sostuvieron que la decisión constituía un acto de censura. En ese momento afirmaron que la medida buscaba "acallar" contenidos que no seguían "los lineamientos del intendente Walter Vuoto". La denuncia fue difundida públicamente por distintos medios y posteriormente incorporada al informe anual sobre libertad de expresión elaborado por FOPEA, que recogió esas manifestaciones como parte de los casos denunciados durante ese año.





Aquellos hechos nunca dejaron de ser motivo de debate en el ámbito periodístico fueguino y hoy vuelven a cobrar relevancia frente a un nuevo episodio en el que un funcionario municipal responde con amenazas de acciones penales ante publicaciones críticas.