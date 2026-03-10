“Nos están matando”: una afiliada de OSEF se quebró en una asamblea por falta de medicamentos

Una afiliada de OSEF estalló en una asamblea en Ushuaia y denunció que no puede acceder a su medicación. La escena expuso la crisis de la obra social.
La crisis que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) volvió a quedar expuesta en una escena que resume el drama que viven miles de afiliados en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Durante una asamblea realizada en la sede de la obra social sobre calle Storni, en Ushuaia, una afiliada identificada como Rosana protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada al denunciar públicamente que no puede acceder a los medicamentos que necesita para continuar sus tratamientos.
La mujer, que se moviliza con un bastón y padece diversas enfermedades crónicas, terminó descompensada y llorando tras relatar las dificultades que enfrenta cada vez que intenta conseguir su medicación.
“¿Dónde está mi plata?”
Durante su intervención, Rosana apuntó directamente contra el directorio de la obra social y cuestionó el destino de los aportes que realizan los afiliados. “La pelota con las putas farmacias… acá el directorio de mierda de OSEF nos tiene que dar una respuesta. No puede ser que tengamos que andar sufriendo”, expresó ante los presentes.
Según relató, padece diabetes, hipertensión y otros problemas de salud que requieren medicación permanente, pero asegura que actualmente debe recorrer farmacias por toda la ciudad para intentar conseguir remedios que la obra social debería garantizar. “No puedo caminar, hermano, no puedo caminar. Tengo que andar recorriendo medio Ushuaia por las farmacias a ver si consigo mi medicación”.
En medio del reclamo también cuestionó con dureza a la dirigencia política provincial. “¿Dónde mierda está mi plata? ¿Dónde? Exijamos de una vez las cosas donde tenemos que pedirlas. Al gobernador, al directorio, a quien sea. Basta, nos están matando”.
Un sistema que no responde
El momento más dramático llegó cuando la mujer, visiblemente agotada por la situación, no pudo contener el llanto y terminó quebrándose frente a todos los presentes. “Estoy sin medicación… no puedo más. Esto llegó al límite”.
La escena reflejó una situación que afiliados de la obra social vienen denunciando desde hace años: falta de medicamentos, tratamientos interrumpidos y una creciente dificultad para acceder a prestaciones básicas de salud.
Una crisis que lleva años
El sistema de salud administrado por la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis financiera y operativa que afecta a trabajadores estatales, jubilados y sus familias.
El gobierno provincial encabezado por Gustavo Melella no ha logrado revertir el deterioro del sistema, mientras que desde el directorio de la obra social, presidido por Mariana Hruby, tampoco se han anunciado medidas que cambien la realidad cotidiana de los afiliados.
Mientras tanto, en la Legislatura de Tierra del Fuego el tema aparece de manera esporádica en el debate político, pero para muchos afiliados la sensación es que la gravedad de la crisis aún no ocupa el lugar central que debería en la agenda pública.
Una escena que resume la crisis
La imagen que quedó en la sede de OSEF es difícil de ignorar: una mujer enferma, apoyada en un bastón, llorando de impotencia porque no puede acceder a los medicamentos que necesita.
Para muchos afiliados, esa escena resume el drama que atraviesa la obra social y también deja flotando una pregunta que cada vez se escucha con más fuerza en la provincia: si la dirigencia política realmente está viendo lo que ocurre o si, una vez más, el drama de miles de pacientes quedará relegado a un segundo plano.
CUANDO AJUSTICIEN A UN PAR DE DIRECTORES DE OSEF,QUIZA ALGUN POLITICO GARCA DE TURNO,RECIEN AHI, SE VAN A DAR CUENTA, QUE LOS AFECTADOS SOMOS LA MAYORIA, Y ELLOS SON 40 COMO MUCHO, PALOS EN LA PLAZA, ASI APRENDEN LOS DE AHORA Y LOS QUE VENDRANResponderBorrar
obvio que los estan matando es mejor para los gobiernos mas plata para ellosResponderBorrar
La peor gestión provincial de la historia, hasta perdió un puerto, que se vayan todos 🙏ResponderBorrar
DEBEMOS PODER ELEGIR NUESTRA OBRA SOCIAL, Osef nos tiene CAUTIVOS Y NOS DESCUENTA Y NO NOS BRINDA NINGUNA PRESTACIÓN...ResponderBorrar
Son una ESTAFA A LOS AFILIADOS
Este es el gobierno del delincuente de Melella, lo peor es que tiene la cara como piedra y no se vaResponderBorrar