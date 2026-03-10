“Nos están matando”: una afiliada de OSEF se quebró en una asamblea por falta de medicamentos

Un sistema que no responde





El momento más dramático llegó cuando la mujer, visiblemente agotada por la situación, no pudo contener el llanto y terminó quebrándose frente a todos los presentes. “Estoy sin medicación… no puedo más. Esto llegó al límite”.





La escena reflejó una situación que afiliados de la obra social vienen denunciando desde hace años: falta de medicamentos, tratamientos interrumpidos y una creciente dificultad para acceder a prestaciones básicas de salud.

Una crisis que lleva años





El sistema de salud administrado por la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis financiera y operativa que afecta a trabajadores estatales, jubilados y sus familias.





El gobierno provincial encabezado por Gustavo Melella no ha logrado revertir el deterioro del sistema, mientras que desde el directorio de la obra social, presidido por Mariana Hruby, tampoco se han anunciado medidas que cambien la realidad cotidiana de los afiliados.





Mientras tanto, en la Legislatura de Tierra del Fuego el tema aparece de manera esporádica en el debate político, pero para muchos afiliados la sensación es que la gravedad de la crisis aún no ocupa el lugar central que debería en la agenda pública.



