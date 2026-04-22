Alerta en Ushuaia: falsos vendedores prueban picaportes y generan temor en los barrios

0 0 22 abril 2026 2026-04-22T07:11:00-03:00 Editar esta nota

Alerta en Ushuaia por falsos vendedores que prueban picaportes y cometen hurtos. Vecinos difundieron videos y piden precaución.

Vecinos advierten por personas que se hacen pasar por vendedores ambulantes. Fueron captados intentando abrir puertas y cometiendo hurtos en comercios.
Crece la preocupación en distintos sectores de la ciudad ante la presencia de personas que se presentarían como vendedores ambulantes, pero que estarían protagonizando conductas sospechosas y posibles ilícitos.

En las últimas horas, vecinos difundieron en redes sociales videos donde se observa a individuos ofreciendo medias y bolsas de residuos puerta a puerta, aunque lo que encendió la alarma fue otra conducta: tras golpear puertas sin obtener respuesta, prueban picaportes para verificar si las viviendas se encuentran abiertas.

Uno de los episodios que generó mayor repercusión ocurrió en el comercio El Duende, donde cámaras de seguridad habrían registrado a estas personas llevándose un salamín sin abonarlo, mientras realizaban otras compras.

Según pudo saberse, los involucrados estarían radicados en Río Grande y se trasladarían a Ushuaia para realizar este tipo de maniobras, recorriendo principalmente zonas comerciales y barrios con alta circulación.

Las imágenes difundidas también muestran a uno de los sospechosos ingresando a un edificio, subiendo por escaleras y manipulando puertas de departamentos, lo que incrementó la inquietud entre residentes.

Si bien hasta el momento no trascendieron denuncias formales por intentos de ingreso a viviendas bajo esta modalidad, la reiteración de situaciones similares mantiene en alerta a los vecinos.

Desde ámbitos vinculados a la seguridad recomiendan reforzar medidas preventivas: mantener puertas cerradas con llave, no dejar objetos de valor en el exterior, evitar abrir a desconocidos y reportar cualquier actitud sospechosa.

También se insiste en la importancia de no confrontar directamente y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier situación irregular.

Varios vecinos ya los identificaron y aseguran que este tipo de situaciones se repite en distintos barrios. ¿Los viste en tu zona o te pasó algo similar? 

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