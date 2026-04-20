Tras denuncia en fiscalia, transparencia exprés para el tribunal de cuentas

Luego de la denuncia presentada en Fiscalía de estado que hicimos pública desde este portal, que expuso la falta de publicación de actos administrativos durante más de 70 días, el Tribunal de Cuentas quedó en el centro de la polémica. Sin embargo, lejos de una investigación profunda, lo que ocurrió fue, según denuncian, un “tirón de orejas a medias”. (Publicación denuncian situación)

De acuerdo a la información difundida, la Fiscalía de Estado —a cargo de Virgilio Martínez de Sucre— habría optado por una vía informal: en lugar de avanzar con la denuncia, se habría comunicado con el presidente del organismo, Miguel Longhitano, para advertirle sobre la situación y pedirle que regularice las publicaciones.





El resultado fue inmediato. Al día siguiente, el Tribunal de Cuentas realizó una publicación parcial de resoluciones, aunque con serias inconsistencias que vuelven a poner en duda la transparencia del organismo. ¿Que se esta ocultando? ¿Hasta donde se pudo saber, hay aumentos que no quieren que se viralicen, hasta cuando los ocultaran?





Entre las irregularidades señaladas, se destaca la ausencia de resoluciones clave como la Plenaria N.º 15/2026, 36/2026 y 38/2026, mientras que la N.º 37/2026 aparece duplicada. Esto evidencia una publicación “apresurada” y sin controles, más orientada a cumplir formalmente que a garantizar el acceso real a la información pública.





El punto más crítico pasa por el fondo de la cuestión: ¿por qué no se publicaron durante más de 70 días las resoluciones? ¿Qué contienen los actos que aún no fueron dados a conocer? En distintos sectores ya se desliza la sospecha de que podrían estar vinculados a decisiones sensibles, como aumentos o medidas internas que el organismo no querría exponer.





Además, crecen los cuestionamientos hacia la actuación de la Fiscalía de Estado. La falta de una investigación formal y la decisión de no avanzar con el caso alimentan la percepción de connivencia entre organismos que deberían controlarse mutuamente. “En lugar de investigar, avisaron, en lugar de transparencia, hubo una publicación incompleta”, es la síntesis que circula en ámbitos políticos y sociales.





Mientras tanto, desde este portal, que impulsó la denuncia anticiparon que continuarán monitoreando las publicaciones para detectar nuevas irregularidades y exigir explicaciones.





El caso no solo expone un posible déficit administrativo, sino que abre un interrogante más profundo sobre la calidad institucional en la provincia: cuando los organismos de control fallan, ¿quién controla a los que deben controlar y que se esta escondiendo?.





¿Creen que se esta retrasando la publicaciones porque hay cosas que no quieren que salga a la luz? Los leemos!