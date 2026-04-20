Tras denuncia en fiscalia, transparencia exprés para el tribunal de cuentas

2 0 20 abril 2026 2026-04-20T08:34:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian que la Fiscalía evitó investigar al Tribunal de Cuentas y solo pidió publicar actos tras 70 días de ocultamiento.

Tras la denuncia pública por falta de transparencia, el organismo publicó parcialmente sus actos. Apuntan a la Fiscalía por no investigar a fondo.

Luego de la denuncia presentada en Fiscalía de estado que hicimos pública desde este portal, que expuso la falta de publicación de actos administrativos durante más de 70 días, el Tribunal de Cuentas quedó en el centro de la polémica. Sin embargo, lejos de una investigación profunda, lo que ocurrió fue, según denuncian, un “tirón de orejas a medias”. (Publicación denuncian situación)

De acuerdo a la información difundida, la Fiscalía de Estado —a cargo de Virgilio Martínez de Sucre— habría optado por una vía informal: en lugar de avanzar con la denuncia, se habría comunicado con el presidente del organismo, Miguel Longhitano, para advertirle sobre la situación y pedirle que regularice las publicaciones.

El resultado fue inmediato. Al día siguiente, el Tribunal de Cuentas realizó una publicación parcial de resoluciones, aunque con serias inconsistencias que vuelven a poner en duda la transparencia del organismo. ¿Que se esta ocultando? ¿Hasta donde se pudo saber, hay aumentos que no quieren que se viralicen, hasta cuando los ocultaran? 

Entre las irregularidades señaladas, se destaca la ausencia de resoluciones clave como la Plenaria N.º 15/2026, 36/2026 y 38/2026, mientras que la N.º 37/2026 aparece duplicada. Esto evidencia una publicación “apresurada” y sin controles, más orientada a cumplir formalmente que a garantizar el acceso real a la información pública.

El punto más crítico pasa por el fondo de la cuestión: ¿por qué no se publicaron durante más de 70 días las resoluciones? ¿Qué contienen los actos que aún no fueron dados a conocer? En distintos sectores ya se desliza la sospecha de que podrían estar vinculados a decisiones sensibles, como aumentos o medidas internas que el organismo no querría exponer.

Además, crecen los cuestionamientos hacia la actuación de la Fiscalía de Estado. La falta de una investigación formal y la decisión de no avanzar con el caso alimentan la percepción de connivencia entre organismos que deberían controlarse mutuamente. “En lugar de investigar, avisaron, en lugar de transparencia, hubo una publicación incompleta”, es la síntesis que circula en ámbitos políticos y sociales.

Mientras tanto, desde este portal, que impulsó la denuncia anticiparon que continuarán monitoreando las publicaciones para detectar nuevas irregularidades y exigir explicaciones.

El caso no solo expone un posible déficit administrativo, sino que abre un interrogante más profundo sobre la calidad institucional en la provincia: cuando los organismos de control fallan, ¿quién controla a los que deben controlar y que se esta escondiendo?. 

¿Creen que se esta retrasando la publicaciones porque hay cosas que no quieren que salga a la luz? Los leemos!

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimoabril 20, 2026

    VIRGILIO Y L BOLITA SON DE LA MISMA BANDA NO PASA NADA

    ResponderBorrar
  2. Anónimoabril 20, 2026

    ALGUIEN TIENE QUE HACER JUSTICIA CON ESTOS HDRP ALGÚN DÍA OJALÁ SEA PRONTO

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2493,Interes General,3350,Internacionales,173,Locales,4464,Noticias Nacionales,1457,Policiale,10,Policiales,11616,Sociedad,5219,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15375,Ultimas Noticias,13764,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tras denuncia en fiscalia, transparencia exprés para el tribunal de cuentas
Tras denuncia en fiscalia, transparencia exprés para el tribunal de cuentas
Denuncian que la Fiscalía evitó investigar al Tribunal de Cuentas y solo pidió publicar actos tras 70 días de ocultamiento.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimcJ0jwWYL9R99tCWyDt-FlgU1w5Uk04kJlAj3F6iOwkaZkAR66qlLs9AediIdYZJAc9E3MYFmYQ9vXeztXaRvJP9mmaJ64DFTqWlWq2vqfcGvSITcvgFXwtlHkVEWrSo4-Zj0SQPJRftHezY-hX2YW0CyqlnDNYAxcEb15P-8MHJZ3FkQU8aS/w640-h366/tribunal%20de%20cuenta%20no%20muestra%20los%20actos%20administrativos.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimcJ0jwWYL9R99tCWyDt-FlgU1w5Uk04kJlAj3F6iOwkaZkAR66qlLs9AediIdYZJAc9E3MYFmYQ9vXeztXaRvJP9mmaJ64DFTqWlWq2vqfcGvSITcvgFXwtlHkVEWrSo4-Zj0SQPJRftHezY-hX2YW0CyqlnDNYAxcEb15P-8MHJZ3FkQU8aS/s72-w640-c-h366/tribunal%20de%20cuenta%20no%20muestra%20los%20actos%20administrativos.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/tras-denuncia-en-fiscalia-transparencia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/tras-denuncia-en-fiscalia-transparencia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos