Denuncian usurpaciones en la montaña y tala de bosque nativo sin control

0 0 20 abril 2026 2026-04-20T05:36:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian usurpaciones en la montaña de Ushuaia con focos de humo y tala de bosque nativo sin controles estatales.

Vecinos advierten sobre focos de humo en zonas altas durante los días más fríos. Sospechan ocupaciones ilegales y daño ambiental.
Una situación que preocupa y se repite en silencio comienza a ganar visibilidad: denuncian presuntas usurpaciones en sectores de la montaña fueguina, donde en los días de mayor frío se observan múltiples focos de humo en distintas áreas.

Según advierten vecinos y personas que transitan la zona, estas señales serían indicio de ocupaciones ilegales en terrenos donde, además, se estaría produciendo la tala de bosque nativo sin ningún tipo de control.

El fenómeno no solo genera inquietud por la posible expansión de asentamientos irregulares, sino también por el fuerte impacto ambiental que implica la intervención sobre ecosistemas protegidos. La extracción de leña y la modificación del terreno podrían estar provocando un daño irreversible en áreas naturales de alto valor. “Se ven humaredas en distintos puntos, algo que no era habitual. Todo indica que hay gente instalada en sectores donde no debería haber actividad”, señalaron.


El reclamo apunta a la falta de presencia estatal en zonas clave, donde —según sostienen— no habría controles efectivos para prevenir ocupaciones ni para resguardar el bosque nativo.

La situación abre interrogantes sobre el avance de las usurpaciones en Ushuaia y la ausencia de políticas concretas para proteger tanto el territorio como los recursos naturales.

Mientras tanto, crece la preocupación por un problema que, de no ser abordado a tiempo, podría agravarse con consecuencias sociales y ambientales difíciles de revertir.


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Cronicas Fueguinas: Denuncian usurpaciones en la montaña y tala de bosque nativo sin control
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