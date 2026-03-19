Identifican a la conductora involucrada en el accidente con un patrullero en Perito Moreno

Un siniestro vial ocurrido en Ushuaia volvió a poner en el centro de la escena a un patrullero policial, pero en este caso con un dato que tomó relevancia: la identificación de la conductora del vehículo involucrado.

El hecho se registró durante la del martes, en la intersección de avenida Perito Moreno y calle 17 de Octubre, donde un automóvil particular frenó su marcha y fue impactado desde atrás por un móvil policial de la Comisaría Tercera.





El vehículo involucrado, dominio AH804VK, era conducido por Vanesa Sáez, mientras que el rodado figura e intenta se encuentra en proceso de venta por Luciano Núñez. Según se pudo constatar, los papeles del vehículo Toyota, fue llevado hasta el lugar por Nuñez, ya que no se tenia la documentación en el vehículo y, por este motivo, se demora a Saez hasta la llegada del mismo.