Identifican a la conductora involucrada en el accidente con un patrullero en Perito Moreno

Choque en Ushuaia: identificaron a la conductora involucrada en el accidente con un patrullero en Perito Moreno. Un policía resultó con dolencias.
Un siniestro vial ocurrido en Ushuaia volvió a poner en el centro de la escena a un patrullero policial, pero en este caso con un dato que tomó relevancia: la identificación de la conductora del vehículo involucrado.
El hecho se registró durante la del martes, en la intersección de avenida Perito Moreno y calle 17 de Octubre, donde un automóvil particular frenó su marcha y fue impactado desde atrás por un móvil policial de la Comisaría Tercera.
El vehículo involucrado, dominio AH804VK, era conducido por Vanesa Sáez, mientras que el rodado figura e intenta se encuentra en proceso de venta por Luciano Núñez. Según se pudo constatar, los papeles del vehículo Toyota, fue llevado hasta el lugar por Nuñez, ya que no se tenia la documentación en el vehículo y, por este motivo, se demora a Saez hasta la llegada del mismo.
Condiciones del siniestro
Al momento del accidente, la ciudad se encontraba bajo una persistente lluvia, lo que generó una calzada húmeda y resbaladiza, factor que podría haber influido en la mecánica del impacto.
Como consecuencia del choque, un efectivo policial resultó con dolencias en los hombros, mientras que el patrullero sufrió daños que lo dejaron fuera de servicio.
Antecedentes y controversia
La identificación de la conductora generó repercusiones, ya que Vanesa Sáez fue mencionada públicamente en una presunta causa de estafa, en la que también habría estado involucrado Matías Roa, quien reconoció parcialmente el fraude en relación a uno de los damnificados.
No obstante, es importante señalar que no existen condenas firmes ni resoluciones judiciales definitivas respecto de estos hechos. Si bien el 27 de Marzo se realizará un encuentro por pedido de Saez para revisar condena efectiva hacía Romina Cirigliano.
Segundo patrullero afectado en el día
Este siniestro se suma a otro ocurrido durante la madrugada, cuando otro móvil policial de la misma comisaría fue impactado desde atrás, lo que dejó a dos unidades fuera de servicio en pocas horas.
Más allá del contexto, el hecho vuelve a poner el foco en la seguridad vial en condiciones climáticas adversas, aunque también expone cómo ciertos nombres propios vuelven a aparecer en episodios que rápidamente generan repercusión pública.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Viste por no ponerla presa , de bronca le choca los autos a la justiciaResponderBorrar
Con razón no se bajaba del auto y gritaba soy abogada y se mis derechos, los polis para amiga solo preguntaba si estabas bienResponderBorrar
seguro venia chupando alguna pijaResponderBorrar
Con la que se afano se compró ese auto y nunca los transfieren siempre alguno le presta el nombreResponderBorrar
OK, pero se labro la multa por circular sin documentación correspondiente?ResponderBorrar