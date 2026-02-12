Denuncian que una inspectora de tránsito de Ushuaia habría utilizado un vehículo municipal para retirar módulos alimentarios

Denuncian presunto uso de un vehículo municipal en Ushuaia para retirar módulos alimentarios. No hay confirmación oficial.

La situación involucra a una agente identificada como Mónica Aranda. Se habría utilizado un vehículo oficial del Municipio de Ushuaia para retirar módulos de alimentos. Hasta el momento no hay información oficial al respecto.

Una situación que genera controversia comenzó a circular en las últimas horas en Ushuaia: una inspectora de tránsito municipal, identificada como Mónica Aranda, habría utilizado un vehículo oficial del Municipio para retirar módulos de alimentos.

De acuerdo a la información difundida, el hecho se habría producido utilizando una unidad perteneciente a la flota municipal, lo que abrió interrogantes sobre el uso de recursos públicos para fines particulares.

Hasta el momento, no se ha emitido comunicación oficial por parte del Municipio de Ushuaia que confirme o desmienta lo sucedido, ni que aclare bajo qué circunstancias se habría utilizado el vehículo.

Uso de vehículos oficiales: marco normativo

El uso de vehículos municipales se encuentra regulado por normativas internas que establecen que deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de funciones oficiales. Cualquier utilización por fuera de ese marco podría derivar en actuaciones administrativas.

En este contexto, el caso genera repercusiones debido a la sensibilidad social que existe en torno al uso de recursos públicos, especialmente cuando se trata de asistencia alimentaria.

Expectativa por aclaraciones oficiales

Ante la difusión del caso, crece la expectativa por una eventual aclaración institucional que permita determinar si existió una irregularidad o si el traslado respondió a una actividad autorizada en el marco de funciones laborales.
Desde distintos sectores se remarca la importancia de la transparencia en el manejo de bienes del Estado municipal.

