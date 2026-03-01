Accidente vehicular en Monte Gallinero: hubo heridos y una persona detenida

Un accidente vehicular se registró en la noche de este jueves en la ciudad de Ushuaia, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las calles Isla San Pedro y Monte Susana, en el sector de Monte Gallinero.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro dejó como saldo varias personas heridas, quienes debieron ser asistidas por personal de emergencias y trasladadas para su evaluación médica.





En el lugar intervino personal policial de la jurisdicción, que procedió además a la detención de una persona, cuya situación procesal será determinada en las próximas horas.





Por el momento no trascendieron oficialmente las causas del accidente ni la gravedad de las lesiones, aunque se supo que se realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho.





El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras trabajaban los equipos de seguridad y salud.