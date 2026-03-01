Accidente vehicular en Monte Gallinero: hubo heridos y una persona detenida

0 0 01 marzo 2026 2026-03-01T05:53:00-03:00 Editar esta nota

Un accidente vehicular se registró en la noche de este jueves en la ciudad de Ushuaia, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo compr...

El siniestro ocurrió sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre Isla San Pedro y Monte Susana. Intervino personal policial y de emergencias.
Un accidente vehicular se registró en la noche de este jueves en la ciudad de Ushuaia, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las calles Isla San Pedro y Monte Susana, en el sector de Monte Gallinero.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro dejó como saldo varias personas heridas, quienes debieron ser asistidas por personal de emergencias y trasladadas para su evaluación médica.

En el lugar intervino personal policial de la jurisdicción, que procedió además a la detención de una persona, cuya situación procesal será determinada en las próximas horas.

Por el momento no trascendieron oficialmente las causas del accidente ni la gravedad de las lesiones, aunque se supo que se realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras trabajaban los equipos de seguridad y salud.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2469,Interes General,3326,Internacionales,170,Locales,4313,Noticias Nacionales,1452,Policiale,8,Policiales,11567,Sociedad,5190,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15210,Ultimas Noticias,13599,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Accidente vehicular en Monte Gallinero: hubo heridos y una persona detenida
Accidente vehicular en Monte Gallinero: hubo heridos y una persona detenida
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAHWlfPB3pAs0tjraaEaypLaNTvqaQ4WiV4NxOPiiwyrd0zhGID-n7XnjASnRuQ9HasFukecz8nVNdJ2mBclme5E6YIJGhYiy3KmeuwfAlt0K3EZ2GcGC14WI19qqCDvIj9tRs6E46ZxMfQCb9BvJqbZbQAtBY7rKN76-PJi6SNMlgd7hN9AJI/w640-h384/Ahora%20de%20Ushuaia%20accidente%20vehicular%20Hip%C3%B3lito%20Yrigoyen%20entre%20Isla%20San%20Pedro%20y%20Monte%20Susana.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAHWlfPB3pAs0tjraaEaypLaNTvqaQ4WiV4NxOPiiwyrd0zhGID-n7XnjASnRuQ9HasFukecz8nVNdJ2mBclme5E6YIJGhYiy3KmeuwfAlt0K3EZ2GcGC14WI19qqCDvIj9tRs6E46ZxMfQCb9BvJqbZbQAtBY7rKN76-PJi6SNMlgd7hN9AJI/s72-w640-c-h384/Ahora%20de%20Ushuaia%20accidente%20vehicular%20Hip%C3%B3lito%20Yrigoyen%20entre%20Isla%20San%20Pedro%20y%20Monte%20Susana.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/accidente-vehicular-en-monte-gallinero.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/accidente-vehicular-en-monte-gallinero.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos