(Vídeo) Pasarela Luis Pedro Fique: fisuras, apuntalamientos y una obra que ya muestra fallas antes de inaugurarse

La Pasarela Luis Pedro Fique presenta fisuras y fallas antes de inaugurarse. Vecinos cuestionan al Municipio de Ushuaia.
La obra de la Pasarela Luis Pedro Fique se convirtió en un nuevo foco de cuestionamientos a la gestión municipal de Ushuaia. Después de un largo período sin ser inaugurada oficialmente, la estructura ya exhibe fisuras, sectores apuntalados y fracturas en las veredas, generando preocupación entre vecinos y usuarios.
Las imágenes difundidas muestran grietas visibles en distintos tramos y terminaciones que distan de la expectativa generada cuando la obra fue anunciada como una solución estratégica para mejorar la seguridad peatonal y la conectividad urbana.
“Por donde la mires está resquebrajada”, coinciden frentistas del sector. La pregunta que se repite es inevitable: cuánto tiempo llevó su construcción, cuánto más habrá que esperar para su habilitación formal y, fundamentalmente, cuánto va a durar si ya presenta deterioro antes de entrar plenamente en funcionamiento.
Controles bajo la lupa
El estado actual de la pasarela vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de control, certificación y supervisión técnica de las obras públicas ejecutadas por el Municipio. La aparición prematura de fisuras en estructuras de hormigón puede estar asociada a fallas en la ejecución, deficiencias en los materiales o problemas en el proceso de fraguado y curado.
Sin embargo, más allá de la explicación técnica que eventualmente se brinde, el dato político es contundente: la obra aún no fue inaugurada y ya muestra signos de desgaste.
Antecedentes y reclamos
No es la primera vez que intervenciones urbanas en la ciudad generan controversia por demoras, costos y calidad constructiva. Vecinos recuerdan antecedentes de obras con plazos extendidos y reparaciones posteriores a pocos meses de su finalización.
En un contexto de restricciones presupuestarias y reclamos por prioridades urbanas —como mantenimiento vial y espacios públicos— la situación de la pasarela reabre el debate sobre la planificación, el control y la transparencia en la ejecución de fondos públicos.
Mientras el Municipio no brinda una explicación técnica detallada ni un cronograma claro de inauguración, la obra permanece como símbolo de una gestión que vuelve a quedar bajo cuestionamiento.
La comunidad espera respuestas concretas: cuándo será habilitada oficialmente y qué garantías existen de que la estructura tenga la durabilidad que la inversión pública exige.
