(Vídeo) Pasarela Luis Pedro Fique: fisuras, apuntalamientos y una obra que ya muestra fallas antes de inaugurarse

0 0 25 febrero 2026 2026-02-25T07:33:00-03:00 Editar esta nota

La Pasarela Luis Pedro Fique presenta fisuras y fallas antes de inaugurarse. Vecinos cuestionan al Municipio de Ushuaia.

Tras meses sin habilitación oficial, la senda peatonal presenta grietas, veredas fracturadas y sectores apuntalados. Crecen las críticas al Municipio por los controles de obra y la calidad constructiva.
La obra de la Pasarela Luis Pedro Fique se convirtió en un nuevo foco de cuestionamientos a la gestión municipal de Ushuaia. Después de un largo período sin ser inaugurada oficialmente, la estructura ya exhibe fisuras, sectores apuntalados y fracturas en las veredas, generando preocupación entre vecinos y usuarios.

Las imágenes difundidas muestran grietas visibles en distintos tramos y terminaciones que distan de la expectativa generada cuando la obra fue anunciada como una solución estratégica para mejorar la seguridad peatonal y la conectividad urbana.

“Por donde la mires está resquebrajada”, coinciden frentistas del sector. La pregunta que se repite es inevitable: cuánto tiempo llevó su construcción, cuánto más habrá que esperar para su habilitación formal y, fundamentalmente, cuánto va a durar si ya presenta deterioro antes de entrar plenamente en funcionamiento.
Controles bajo la lupa

El estado actual de la pasarela vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de control, certificación y supervisión técnica de las obras públicas ejecutadas por el Municipio. La aparición prematura de fisuras en estructuras de hormigón puede estar asociada a fallas en la ejecución, deficiencias en los materiales o problemas en el proceso de fraguado y curado.

Sin embargo, más allá de la explicación técnica que eventualmente se brinde, el dato político es contundente: la obra aún no fue inaugurada y ya muestra signos de desgaste.

Antecedentes y reclamos

No es la primera vez que intervenciones urbanas en la ciudad generan controversia por demoras, costos y calidad constructiva. Vecinos recuerdan antecedentes de obras con plazos extendidos y reparaciones posteriores a pocos meses de su finalización.

En un contexto de restricciones presupuestarias y reclamos por prioridades urbanas —como mantenimiento vial y espacios públicos— la situación de la pasarela reabre el debate sobre la planificación, el control y la transparencia en la ejecución de fondos públicos.

Mientras el Municipio no brinda una explicación técnica detallada ni un cronograma claro de inauguración, la obra permanece como símbolo de una gestión que vuelve a quedar bajo cuestionamiento.

La comunidad espera respuestas concretas: cuándo será habilitada oficialmente y qué garantías existen de que la estructura tenga la durabilidad que la inversión pública exige.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2468,Interes General,3325,Internacionales,170,Locales,4302,Noticias Nacionales,1450,Policiale,8,Policiales,11565,Sociedad,5188,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15197,Ultimas Noticias,13586,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Pasarela Luis Pedro Fique: fisuras, apuntalamientos y una obra que ya muestra fallas antes de inaugurarse
(Vídeo) Pasarela Luis Pedro Fique: fisuras, apuntalamientos y una obra que ya muestra fallas antes de inaugurarse
La Pasarela Luis Pedro Fique presenta fisuras y fallas antes de inaugurarse. Vecinos cuestionan al Municipio de Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Z03h8vpSjWO5QP5FRRihCZHO4yc6uiG6ePBolVYO6BXYfmipihnrsCaSnfssHXHRHavsY_Q07gOfLdt5G6fyFNz5unmT7e7V_mthC282YJ-9Qn9IZc6xZ1juROxKxA2Gv3BZ-lCS6W_uXGCF3R18vasIIX4ilQ_oX_fNkkRFR4MwgX10EurF/w640-h384/denuncian%20veredas%20quebrajiadas%20en%20la%20pasarela%20fique%20sin%20estar%20terminada.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Z03h8vpSjWO5QP5FRRihCZHO4yc6uiG6ePBolVYO6BXYfmipihnrsCaSnfssHXHRHavsY_Q07gOfLdt5G6fyFNz5unmT7e7V_mthC282YJ-9Qn9IZc6xZ1juROxKxA2Gv3BZ-lCS6W_uXGCF3R18vasIIX4ilQ_oX_fNkkRFR4MwgX10EurF/s72-w640-c-h384/denuncian%20veredas%20quebrajiadas%20en%20la%20pasarela%20fique%20sin%20estar%20terminada.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/video-pasarela-luis-pedro-fique-fisuras.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/video-pasarela-luis-pedro-fique-fisuras.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos