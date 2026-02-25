(Vídeo) Pasarela Luis Pedro Fique: fisuras, apuntalamientos y una obra que ya muestra fallas antes de inaugurarse

La obra de la Pasarela Luis Pedro Fique se convirtió en un nuevo foco de cuestionamientos a la gestión municipal de Ushuaia. Después de un largo período sin ser inaugurada oficialmente, la estructura ya exhibe fisuras, sectores apuntalados y fracturas en las veredas, generando preocupación entre vecinos y usuarios.

Las imágenes difundidas muestran grietas visibles en distintos tramos y terminaciones que distan de la expectativa generada cuando la obra fue anunciada como una solución estratégica para mejorar la seguridad peatonal y la conectividad urbana.





“Por donde la mires está resquebrajada”, coinciden frentistas del sector. La pregunta que se repite es inevitable: cuánto tiempo llevó su construcción, cuánto más habrá que esperar para su habilitación formal y, fundamentalmente, cuánto va a durar si ya presenta deterioro antes de entrar plenamente en funcionamiento.

Controles bajo la lupa





El estado actual de la pasarela vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de control, certificación y supervisión técnica de las obras públicas ejecutadas por el Municipio. La aparición prematura de fisuras en estructuras de hormigón puede estar asociada a fallas en la ejecución, deficiencias en los materiales o problemas en el proceso de fraguado y curado.





Sin embargo, más allá de la explicación técnica que eventualmente se brinde, el dato político es contundente: la obra aún no fue inaugurada y ya muestra signos de desgaste.