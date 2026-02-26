Incendio en una vivienda abandonada en Ushuaia: investigan si fue intencional

Un incendio se registró durante la madrugada de este jueves en una vivienda abandonada ubicada sobre calle Acigami al 1800, en la ciudad de Ushuaia.

El alerta se recibió alrededor de las 00:15 horas, momento en el que acudió al lugar personal policial de la Comisaría Primera junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, quienes trabajaron para controlar el foco ígneo.





Las llamas afectaron la estructura deshabitada y generaron preocupación entre vecinos del sector, aunque no se reportaron personas lesionadas.





En el lugar fue demorada una persona, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del incendio. No se descarta que el hecho haya sido intencional, hipótesis que forma parte de la investigación en curso.





Las pericias permitirán establecer el origen del fuego y definir la situación procesal del demorado.



