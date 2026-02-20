Escándalo en el Puerto: Urquiza admitió que “la plata se voló” y revelan que el Estado pagó dos veces por un control que nunca existió

Mientras la vicegobernadora reconoció públicamente que los fondos del puerto desaparecieron, documentos exclusivos muestran que el Gobierno contrató una auditoría millonaria a la UBA para revisar la Ley 1149. El informe fue retirado del expediente y nunca se publicó.

Tierra del Fuego atraviesa lo que ya es considerada por sectores políticos y técnicos como la mayor crisis de transparencia en torno a la obra pública portuaria. La polémica estalló luego de que la vicegobernadora Mónica Urquiza admitiera públicamente que el dinero del puerto “se voló”.





La frase encendió alarmas. Pero detrás de esa declaración hay una trama administrativa y financiera que expone algo aún más grave: el Estado habría pagado dos veces por controles que nunca se tradujeron en resultados concretos.



