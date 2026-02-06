Problemas con el pago de sueldos estatales: varios sectores no cobraron este viernes

Problemas en el pago de sueldos estatales: empleados de varios sectores no cobraron este viernes. El Gobierno atribuyó el error al BTF.

Empleados de la Caja Previsional, EPU y canales de televisión, entre otros organismos, no vieron acreditados sus salarios. Desde el Gobierno atribuyeron el inconveniente al Banco BTF.
Este viernes 6, fecha prevista para el cobro de salarios de los empleados estatales, se registraron inconvenientes en la acreditación de haberes que afectaron a varios sectores de la administración pública provincial.

Según se pudo confirmar, trabajadores de la Caja Previsional, EPU, canales de televisión y otros organismos no vieron reflejados los depósitos en sus cuentas sueldo, lo que generó reclamos e incertidumbre entre los empleados afectados.

De acuerdo a información extraoficial proveniente del Gobierno provincial, se trataría de un problema en el proceso de acreditación, una situación que ocurre por segundo mes consecutivo. Desde el Ejecutivo indicaron que los importes serían acreditados durante la mañana de este viernes, aunque sin brindar mayores precisiones.

La situación provocó malestar y quejas entre los trabajadores estatales, quienes cuestionaron la reiteración de este tipo de inconvenientes en una fecha sensible como el pago de salarios.

Desde la administración que encabeza Gustavo Melella, la responsabilidad del inconveniente fue atribuida al Banco de Tierra del Fuego (BTF), entidad encargada de las acreditaciones, aunque hasta el momento no hubo un comunicado oficial detallando las causas del problema ni medidas para evitar que vuelva a repetirse.

La reiteración de estos episodios vuelve a poner en discusión la organización y previsibilidad en el pago de sueldos estatales, un aspecto clave para miles de familias fueguinas.

Problemas con el pago de sueldos estatales: varios sectores no cobraron este viernes
