Detenida en ushuaia por la brutal agresión a panichine: allanamiento y elementos secuestrados

Detuvieron a una joven en Ushuaia por la brutal agresión a Panichine, quien recibió 90 puntos. Hubo allanamiento y secuestro de pruebas.
Un importante avance se registró en la causa por la violenta agresión sufrida por Abel Jesús Panichine (31), luego de que la Justicia ordenara un allanamiento en una vivienda de Ushuaia que culminó con la detención de una joven.
El procedimiento se llevó adelante en un domicilio ubicado sobre calle Pontón Río Negro al 800, donde efectivos policiales concretaron la detención de Camila Ayelén Rolón, quien quedó a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente.
Durante el operativo, además, se procedió al secuestro de distintos elementos que podrían estar vinculados con el hecho, los cuales serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.
Un ataque brutal que conmocionó
El hecho ocurrió el pasado 22 de marzo y tomó estado público luego de que la propia víctima relatara lo sucedido a través de redes sociales.
Según su testimonio, Panichine indicó que tras encontrarse con la joven se desvaneció y, al recuperar el conocimiento, se halló en el interior de un baño con múltiples heridas cortantes en el cuerpo, principalmente en la zona de la cabeza.
Como consecuencia de las lesiones, debió recibir atención médica urgente y fue suturado con un total de 90 puntos en distintas partes del cuerpo.
Investigación en curso
La causa continúa en etapa investigativa y busca reconstruir con precisión las circunstancias en las que se produjo el ataque, así como determinar si hubo participación de otras personas.
En ese sentido, los elementos secuestrados durante el allanamiento serán clave para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Mientras tanto, la detenida permanece a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.
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