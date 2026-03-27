Detenida en ushuaia por la brutal agresión a panichine: allanamiento y elementos secuestrados

El hecho ocurrió el pasado 22 de marzo y tomó estado público luego de que la propia víctima relatara lo sucedido a través de redes sociales.





Según su testimonio, Panichine indicó que tras encontrarse con la joven se desvaneció y, al recuperar el conocimiento, se halló en el interior de un baño con múltiples heridas cortantes en el cuerpo, principalmente en la zona de la cabeza.





Como consecuencia de las lesiones, debió recibir atención médica urgente y fue suturado con un total de 90 puntos en distintas partes del cuerpo.





Investigación en curso