Detenido en Ushuaia tras ser sorprendido abriendo autos en la vía pública

Detuvieron a un hombre en Ushuaia por abrir autos estacionados. Un testigo fue clave para su captura en Gobernador Paz.
Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada en la ciudad de Ushuaia, acusado de abrir vehículos estacionados en la vía pública con presuntos fines de robo.
El procedimiento se inició tras un alerta que advertía sobre movimientos sospechosos en inmediaciones de calle Gobernador Paz al 1600, donde un individuo habría estado manipulando distintos rodados.
El testimonio que permitió la detención
Al llegar al lugar, personal policial se entrevistó con un testigo que aseguró haber observado al sospechoso ingresar a dos vehículos: un Ford EcoSport y un Volkswagen Polo.
Con esa información, los efectivos desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona que permitió localizar y aprehender a Gastón Cáceres (31) a pocos metros del lugar.
Confirmaron el robo
Minutos más tarde, se hizo presente la propietaria del Ford EcoSport, quien constató el faltante de elementos del interior del vehículo, confirmando así la maniobra delictiva.
En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de actuaciones en el marco de la Ley Provincial N° 792, normativa que regula este tipo de contravenciones en la provincia.
El episodio vuelve a poner en foco la inseguridad durante la madrugada en sectores céntricos de Ushuaia, donde vecinos advierten sobre robos reiterados en vehículos estacionados.
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