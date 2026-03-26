Detenido en Ushuaia tras ser sorprendido abriendo autos en la vía pública

Un hombre de 31 años fue detenido durante la madrugada en la ciudad de Ushuaia, acusado de abrir vehículos estacionados en la vía pública con presuntos fines de robo.

El procedimiento se inició tras un alerta que advertía sobre movimientos sospechosos en inmediaciones de calle Gobernador Paz al 1600, donde un individuo habría estado manipulando distintos rodados.





El testimonio que permitió la detención





Al llegar al lugar, personal policial se entrevistó con un testigo que aseguró haber observado al sospechoso ingresar a dos vehículos: un Ford EcoSport y un Volkswagen Polo.





Con esa información, los efectivos desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona que permitió localizar y aprehender a Gastón Cáceres (31) a pocos metros del lugar.