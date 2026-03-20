Robo en galería comercial de Ushuaia: delincuentes ingresaron al paseo de compras de barrio Los Fueguinos

0 0 20 marzo 2026 2026-03-20T11:41:00-03:00 Editar esta nota

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Ushuaia, donde delincuentes ingresaron durante la noche al paseo de compras ubicad...

El hecho ocurrió durante la noche en el paseo ubicado en “La Bombonerita”. Sustrajeron ropa, bebidas y un parlante.
Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Ushuaia, donde delincuentes ingresaron durante la noche al paseo de compras ubicado en el barrio Los Fueguinos, conocido como “La Bombonerita”.

Según relataron desde el lugar, el espacio funciona todos los días de la semana y alberga diversos emprendimientos comerciales. Sin embargo, durante la madrugada autores ignorados lograron acceder al interior del predio y concretar el robo.

Entre los elementos sustraídos se encuentran dos camperas, varias botellas de agua, prendas de vestir y un parlante utilizado para ambientar el lugar con música, lo que generó malestar entre los comerciantes afectados.

El hecho ya fue advertido por quienes trabajan en el paseo, quienes señalaron que este tipo de situaciones impacta directamente en la actividad diaria y en la seguridad de quienes sostienen los espacios comerciales barriales.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre personas detenidas, mientras se espera que el caso avance en el ámbito policial para dar con los responsables.

Vecinos de la zona también manifestaron preocupación por la reiteración de hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad, reclamando mayor presencia preventiva.

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