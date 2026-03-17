Kicillof llega a Tierra del Fuego por Malvinas y suma reuniones políticas en su visita

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arribará a Tierra del Fuego para participar de las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se recuerda cada 2 de abril.

Su presencia se enmarca en los tradicionales homenajes que se realizan en la provincia, particularmente en la vigilia y el acto central, donde excombatientes y autoridades rinden homenaje a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur, una fecha de fuerte arraigo en la comunidad fueguina.





Acto central y vigilia





Kicillof formará parte de las ceremonias oficiales junto a veteranos de guerra y funcionarios, en un evento que cada año convoca a una amplia participación social y política en la provincia.





El 2 de abril constituye una de las fechas más significativas del calendario fueguino, no solo por la memoria histórica, sino también por el reclamo permanente de soberanía sobre las islas.



