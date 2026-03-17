Kicillof llega a Tierra del Fuego por Malvinas y suma reuniones políticas en su visita

Axel Kicillof llegará a Tierra del Fuego por el 2 de abril. Participará del acto por Malvinas y mantendrá reuniones políticas con dirigentes locales.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arribará a Tierra del Fuego para participar de las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se recuerda cada 2 de abril.
Su presencia se enmarca en los tradicionales homenajes que se realizan en la provincia, particularmente en la vigilia y el acto central, donde excombatientes y autoridades rinden homenaje a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur, una fecha de fuerte arraigo en la comunidad fueguina.
Acto central y vigilia
Kicillof formará parte de las ceremonias oficiales junto a veteranos de guerra y funcionarios, en un evento que cada año convoca a una amplia participación social y política en la provincia.
El 2 de abril constituye una de las fechas más significativas del calendario fueguino, no solo por la memoria histórica, sino también por el reclamo permanente de soberanía sobre las islas.
Agenda política en paralelo
Sin embargo, la visita del mandatario bonaerense no será exclusivamente institucional. Según trascendió, también mantendrá reuniones con dirigentes locales, en el marco de una agenda política que busca consolidar su armado a nivel nacional.
En ese sentido, el gobernador impulsa el espacio Movimiento Derecho al Futuro, una construcción que intenta expandir en distintas provincias para fortalecer su proyección política.
La presencia en Tierra del Fuego se inscribe así dentro de una estrategia más amplia orientada a ampliar su base de apoyo y tejer alianzas territoriales.
Entre la memoria y la política
De este modo, la visita de Kicillof combinará dos planos: por un lado, su participación en una fecha profundamente simbólica para los fueguinos; y por otro, el desarrollo de actividades vinculadas a su construcción política.
Una dualidad que vuelve a poner en debate el uso de actos institucionales con alto contenido histórico para la proyección de figuras políticas nacionales.
En un contexto donde Malvinas representa una causa transversal para la sociedad, la presencia de dirigentes nacionales abre interrogantes sobre los límites entre el homenaje genuino y la construcción política en fechas de fuerte carga simbólica.
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