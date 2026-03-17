OSEF firmó acuerdos por más de $3.854 millones para recuperar deudas de organismos públicos

0 0 17 marzo 2026 2026-03-17T00:21:00-03:00 Editar esta nota

OSEF firmó acuerdos por más de $3.854 millones para recuperar deudas de organismos públicos y garantizar el financiamiento del sistema de salud.

El informe presentado en la Legislatura detalla convenios con entes provinciales y municipales. La obra social busca recuperar fondos clave para sostener el sistema de salud.
La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) firmó acuerdos de regularización de deuda por un total de $3.854.431.797, según surge del informe presentado el pasado 11 de marzo por su presidenta, Mariana Hruby, ante la Legislatura provincial.

El documento detalla las acciones impulsadas por el organismo para recuperar acreencias correspondientes a aportes y contribuciones que distintos entes públicos mantienen con el sistema de salud.

Desde la conducción de OSEF indicaron que estas gestiones buscan garantizar recursos esenciales para el financiamiento de prestaciones médico-asistenciales, en un contexto de creciente presión sobre el sistema sanitario.
Convenios firmados

Entre los acuerdos alcanzados, se destacan tres convenios principales:
  • Agencia de Innovación Fueguina: reconoció una deuda de $64,1 millones, correspondiente a agosto y septiembre de 2025. El pago se estableció en 9 cuotas mensuales con una tasa del 21% anual.
  • Concejo Deliberante de Tolhuin: acordó cancelar una deuda de $228,6 millones, generada entre marzo de 2025 y enero de 2026, en 18 cuotas mensuales bajo el mismo esquema de financiación.
  • Municipalidad de Río Grande: firmó el acuerdo más significativo, con una deuda total de $3.561 millones, que será abonada en 36 cuotas mensuales de más de $134 millones cada una.
En este último caso, desde el municipio se planteó la posibilidad de compensar la deuda con prestaciones médicas realizadas en su sistema sanitario, alternativa que fue rechazada por OSEF al considerarla jurídicamente improcedente.

Deudas en aumento y negociaciones abiertas

El informe advierte que la acumulación de deudas por parte de organismos públicos alcanzó niveles superiores a los de años anteriores, situación vinculada a las restricciones presupuestarias que atraviesan municipios y dependencias provinciales.

En paralelo, OSEF mantiene negociaciones abiertas con el Gobierno provincial, incluyendo gestiones con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, para avanzar en nuevos esquemas de regularización.

También continúan las conversaciones con la Municipalidad de Tolhuin, que evalúa alternativas para cancelar sus obligaciones mediante planes de pago.

Desde la obra social remarcaron que la situación financiera no responde a un escenario de insolvencia, sino a un desequilibrio estructural en el sistema de financiamiento sanitario.

Según el informe, estudios técnicos ya habían advertido un desfasaje entre los ingresos por aportes y el crecimiento sostenido del gasto en salud, lo que obligó a impulsar medidas para reforzar los recursos del sistema.

En este contexto, surge un interrogante clave: si los municipios y organismos cumplirán con los pagos comprometidos o si volverán a postergar sus obligaciones con la obra social, profundizando una crisis que impacta directamente en la atención de los afiliados.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2481,Interes General,3335,Internacionales,172,Locales,4382,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11592,Sociedad,5202,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15288,Ultimas Noticias,13677,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: OSEF firmó acuerdos por más de $3.854 millones para recuperar deudas de organismos públicos
OSEF firmó acuerdos por más de $3.854 millones para recuperar deudas de organismos públicos
OSEF firmó acuerdos por más de $3.854 millones para recuperar deudas de organismos públicos y garantizar el financiamiento del sistema de salud.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFLgnpgmez2qZUr8TLn-H3D4mvGIin3BaIyWZ9qKD-P0t205-kjPuVNgLQFIf6cvgFOiCLW0Ou4WMSWJezAdqEQ3h9XNJrVe40Ib7tpj-t9tzm0R6DVhif2GgfK3rNO1Eb0lVAw5AKO3dxpntN5jim74VBhG7-m54FcrXMqFlBxSFVTB7l5YCv/w640-h366/acuerdo%20de%20osef%20para%20recuperrar%20mas%20de%203000%20millones.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFLgnpgmez2qZUr8TLn-H3D4mvGIin3BaIyWZ9qKD-P0t205-kjPuVNgLQFIf6cvgFOiCLW0Ou4WMSWJezAdqEQ3h9XNJrVe40Ib7tpj-t9tzm0R6DVhif2GgfK3rNO1Eb0lVAw5AKO3dxpntN5jim74VBhG7-m54FcrXMqFlBxSFVTB7l5YCv/s72-w640-c-h366/acuerdo%20de%20osef%20para%20recuperrar%20mas%20de%203000%20millones.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/osef-firmo-acuerdos-por-mas-de-3854.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/osef-firmo-acuerdos-por-mas-de-3854.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos