OSEF firmó acuerdos por más de $3.854 millones para recuperar deudas de organismos públicos

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) firmó acuerdos de regularización de deuda por un total de $3.854.431.797, según surge del informe presentado el pasado 11 de marzo por su presidenta, Mariana Hruby, ante la Legislatura provincial.

El documento detalla las acciones impulsadas por el organismo para recuperar acreencias correspondientes a aportes y contribuciones que distintos entes públicos mantienen con el sistema de salud.





Desde la conducción de OSEF indicaron que estas gestiones buscan garantizar recursos esenciales para el financiamiento de prestaciones médico-asistenciales, en un contexto de creciente presión sobre el sistema sanitario.

Convenios firmados





Entre los acuerdos alcanzados, se destacan tres convenios principales:

Agencia de Innovación Fueguina: reconoció una deuda de $64,1 millones, correspondiente a agosto y septiembre de 2025. El pago se estableció en 9 cuotas mensuales con una tasa del 21% anual.

Concejo Deliberante de Tolhuin: acordó cancelar una deuda de $228,6 millones, generada entre marzo de 2025 y enero de 2026, en 18 cuotas mensuales bajo el mismo esquema de financiación.

Municipalidad de Río Grande: firmó el acuerdo más significativo, con una deuda total de $3.561 millones, que será abonada en 36 cuotas mensuales de más de $134 millones cada una.

En este último caso, desde el municipio se planteó la posibilidad de compensar la deuda con prestaciones médicas realizadas en su sistema sanitario, alternativa que fue rechazada por OSEF al considerarla jurídicamente improcedente.



