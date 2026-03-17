OSEF firmó acuerdos por más de $3.854 millones para recuperar deudas de organismos públicos y garantizar el financiamiento del sistema de salud.
La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) firmó acuerdos de regularización de deuda por un total de $3.854.431.797, según surge del informe presentado el pasado 11 de marzo por su presidenta, Mariana Hruby, ante la Legislatura provincial.
El documento detalla las acciones impulsadas por el organismo para recuperar acreencias correspondientes a aportes y contribuciones que distintos entes públicos mantienen con el sistema de salud.
Desde la conducción de OSEF indicaron que estas gestiones buscan garantizar recursos esenciales para el financiamiento de prestaciones médico-asistenciales, en un contexto de creciente presión sobre el sistema sanitario.
Convenios firmados
Entre los acuerdos alcanzados, se destacan tres convenios principales:
- Agencia de Innovación Fueguina: reconoció una deuda de $64,1 millones, correspondiente a agosto y septiembre de 2025. El pago se estableció en 9 cuotas mensuales con una tasa del 21% anual.
- Concejo Deliberante de Tolhuin: acordó cancelar una deuda de $228,6 millones, generada entre marzo de 2025 y enero de 2026, en 18 cuotas mensuales bajo el mismo esquema de financiación.
- Municipalidad de Río Grande: firmó el acuerdo más significativo, con una deuda total de $3.561 millones, que será abonada en 36 cuotas mensuales de más de $134 millones cada una.
En este último caso, desde el municipio se planteó la posibilidad de compensar la deuda con prestaciones médicas realizadas en su sistema sanitario, alternativa que fue rechazada por OSEF al considerarla jurídicamente improcedente.
Deudas en aumento y negociaciones abiertas
El informe advierte que la acumulación de deudas por parte de organismos públicos alcanzó niveles superiores a los de años anteriores, situación vinculada a las restricciones presupuestarias que atraviesan municipios y dependencias provinciales.
En paralelo, OSEF mantiene negociaciones abiertas con el Gobierno provincial, incluyendo gestiones con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, para avanzar en nuevos esquemas de regularización.
También continúan las conversaciones con la Municipalidad de Tolhuin, que evalúa alternativas para cancelar sus obligaciones mediante planes de pago.
Desde la obra social remarcaron que la situación financiera no responde a un escenario de insolvencia, sino a un desequilibrio estructural en el sistema de financiamiento sanitario.
Según el informe, estudios técnicos ya habían advertido un desfasaje entre los ingresos por aportes y el crecimiento sostenido del gasto en salud, lo que obligó a impulsar medidas para reforzar los recursos del sistema.
En este contexto, surge un interrogante clave: si los municipios y organismos cumplirán con los pagos comprometidos o si volverán a postergar sus obligaciones con la obra social, profundizando una crisis que impacta directamente en la atención de los afiliados.
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