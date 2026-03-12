Mientras el puerto se deterioraba, la Dirección de Puertos gastó más de $11 millones en pan dulce y turrones

La Dirección de Puertos pagó más de $11 millones en pan dulce y turrones para las fiestas, pese al deterioro de la infraestructura portuaria.
En medio de los cuestionamientos por el deterioro de la infraestructura portuaria, salió a la luz un gasto que vuelve a poner en debate las prioridades de la gestión en la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego.
Según surge del Boletín Oficial publicado recientemente, el organismo pagó a fines de enero más de 11 millones de pesos por la compra de pan dulce y turrones, productos que habrían sido adquiridos para su distribución durante las fiestas de fin de año.
Una compra realizada antes de la intervención
De acuerdo con la información oficial, el gasto corresponde a una compra realizada en diciembre de 2025, es decir poco antes de que se dispusiera la intervención del organismo portuario.
El pago se concretó a finales de enero, cuando ya comenzaban a evidenciarse fuertes críticas por el estado de la infraestructura del puerto, donde incluso se detectaron problemas estructurales y deterioro en distintos sectores operativos.
Cuestionamientos por las prioridades del gasto
La revelación generó interrogantes sobre los criterios de gasto dentro del organismo, especialmente en un contexto en el que distintos informes advierten sobre el deterioro de instalaciones clave del puerto, incluyendo estructuras que requieren mantenimiento y reparación.
Mientras tanto, desde distintos sectores se cuestiona que se destinen más de 11 millones de pesos a productos festivos como pan dulce y turrones, en lugar de priorizar inversiones vinculadas al mantenimiento y la seguridad de la infraestructura portuaria.
El dato cobra aún más relevancia luego de que recientemente trascendiera que algunos sectores del puerto debieron ser retirados de servicio debido a fallas estructurales, lo que alimenta el debate sobre la administración de los recursos públicos.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS