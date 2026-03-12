Mientras el puerto se deterioraba, la Dirección de Puertos gastó más de $11 millones en pan dulce y turrones

0 0 12 marzo 2026 2026-03-12T07:23:00-03:00 Editar esta nota

La Dirección de Puertos pagó más de $11 millones en pan dulce y turrones para las fiestas, pese al deterioro de la infraestructura portuaria.

El gasto fue publicado en el Boletín Oficial y corresponde a una compra realizada en diciembre de 2025, poco antes de la intervención del organismo.
En medio de los cuestionamientos por el deterioro de la infraestructura portuaria, salió a la luz un gasto que vuelve a poner en debate las prioridades de la gestión en la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego.

Según surge del Boletín Oficial publicado recientemente, el organismo pagó a fines de enero más de 11 millones de pesos por la compra de pan dulce y turrones, productos que habrían sido adquiridos para su distribución durante las fiestas de fin de año.

Una compra realizada antes de la intervención

De acuerdo con la información oficial, el gasto corresponde a una compra realizada en diciembre de 2025, es decir poco antes de que se dispusiera la intervención del organismo portuario.

El pago se concretó a finales de enero, cuando ya comenzaban a evidenciarse fuertes críticas por el estado de la infraestructura del puerto, donde incluso se detectaron problemas estructurales y deterioro en distintos sectores operativos.

Cuestionamientos por las prioridades del gasto

La revelación generó interrogantes sobre los criterios de gasto dentro del organismo, especialmente en un contexto en el que distintos informes advierten sobre el deterioro de instalaciones clave del puerto, incluyendo estructuras que requieren mantenimiento y reparación.

Mientras tanto, desde distintos sectores se cuestiona que se destinen más de 11 millones de pesos a productos festivos como pan dulce y turrones, en lugar de priorizar inversiones vinculadas al mantenimiento y la seguridad de la infraestructura portuaria.

El dato cobra aún más relevancia luego de que recientemente trascendiera que algunos sectores del puerto debieron ser retirados de servicio debido a fallas estructurales, lo que alimenta el debate sobre la administración de los recursos públicos.


Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,277,Espectaculos,93,Interes,2479,Interes General,3332,Internacionales,172,Locales,4365,Noticias Nacionales,1455,Policiale,9,Policiales,11586,Sociedad,5199,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15271,Ultimas Noticias,13660,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Mientras el puerto se deterioraba, la Dirección de Puertos gastó más de $11 millones en pan dulce y turrones
Mientras el puerto se deterioraba, la Dirección de Puertos gastó más de $11 millones en pan dulce y turrones
La Dirección de Puertos pagó más de $11 millones en pan dulce y turrones para las fiestas, pese al deterioro de la infraestructura portuaria.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjOZvJRVl3HvOCSI0LXbQqo_DUeZyQmhaanegDcbXyqmnbit1iHEQBBgfFrCZuVeciwj3K0pF2JAxuaQ0PjpwmJAyBDiflH4Jh4-CJPPfQWjfUWjByR5fgLWEaIFa1VOfs4qW3zgOofmt4IGG4WnJbDecDOZfrzk6J68XA1bls56KRbHOelTFc/w640-h374/puerto%20de%20ushuaia%20compro%20pan%20dulce%20y%20turrones%20por%2011%20millones%20de%20pesos.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjOZvJRVl3HvOCSI0LXbQqo_DUeZyQmhaanegDcbXyqmnbit1iHEQBBgfFrCZuVeciwj3K0pF2JAxuaQ0PjpwmJAyBDiflH4Jh4-CJPPfQWjfUWjByR5fgLWEaIFa1VOfs4qW3zgOofmt4IGG4WnJbDecDOZfrzk6J68XA1bls56KRbHOelTFc/s72-w640-c-h374/puerto%20de%20ushuaia%20compro%20pan%20dulce%20y%20turrones%20por%2011%20millones%20de%20pesos.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/mientras-el-puerto-se-deterioraba-la.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/mientras-el-puerto-se-deterioraba-la.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos