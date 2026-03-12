Mientras el puerto se deterioraba, la Dirección de Puertos gastó más de $11 millones en pan dulce y turrones

Cuestionamientos por las prioridades del gasto





La revelación generó interrogantes sobre los criterios de gasto dentro del organismo, especialmente en un contexto en el que distintos informes advierten sobre el deterioro de instalaciones clave del puerto, incluyendo estructuras que requieren mantenimiento y reparación.





Mientras tanto, desde distintos sectores se cuestiona que se destinen más de 11 millones de pesos a productos festivos como pan dulce y turrones, en lugar de priorizar inversiones vinculadas al mantenimiento y la seguridad de la infraestructura portuaria.





El dato cobra aún más relevancia luego de que recientemente trascendiera que algunos sectores del puerto debieron ser retirados de servicio debido a fallas estructurales, lo que alimenta el debate sobre la administración de los recursos públicos.



