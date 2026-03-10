Accidente en Ushuaia: un hombre cayó desde la parte superior de un camión en la Ruta 3

Un accidente se registró este martes en la Ruta Nacional 3, en el sector sur de Ushuaia, camino al Parque Nacional Tierra del Fuego, donde un hombre cayó desde la parte superior de un camión regador perteneciente a Vialidad Nacional.

Según las primeras informaciones, el trabajador se encontraba sobre la parte alta del vehículo cuando una baranda que aparentemente presentaba una soldadura defectuosa se desprendió, provocando que el hombre cayera desde el camión hacia la calzada.





El hecho generó preocupación entre quienes circulaban por el sector al momento del accidente. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de la persona involucrada, mientras se aguarda información por parte de las autoridades.





Se espera que en las próximas horas se brinden precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente y las posibles responsabilidades.





Noticia en desarrollo.