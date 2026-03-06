Confirman pago a estatales en Tierra del Fuego

El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó que los haberes estatales de marzo estarán acreditados desde la madrugada del sábado.
El Gobierno de la provincia confirmó que este viernes 6 de marzo se realizará el depósito de los haberes correspondientes al mes en curso, que estarán disponibles para su retiro desde la madrugada del sábado 7 de marzo.
Según informaron desde el Ministerio de Economía, los montos comenzarán a acreditarse a partir de las 00:00 horas, por lo que los beneficiarios podrán disponer del dinero durante todo el fin de semana.
A quiénes alcanza el pago
La medida alcanza a distintos sectores de la administración pública y programas sociales provinciales, entre ellos:
- Beneficiarios del RUPE
- Pensión por Vejez
- Tarjeta Bienestar
- Trabajadores de la Administración Pública provincial
- Personal de los Poderes del Estado
- Empleados de entes autárquicos
- Veteranos de Guerra
- Personal de colegios privados con aporte estatal
Desde la cartera económica indicaron que el esquema de pago busca garantizar la disponibilidad de fondos durante el fin de semana, permitiendo que jubilados, pensionados y trabajadores puedan acceder a sus haberes sin demoras.
COMENTARIOS