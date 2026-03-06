Confirman pago a estatales en Tierra del Fuego

A quiénes alcanza el pago





La medida alcanza a distintos sectores de la administración pública y programas sociales provinciales, entre ellos:

Beneficiarios del RUPE

Pensión por Vejez

Tarjeta Bienestar

Trabajadores de la Administración Pública provincial

Personal de los Poderes del Estado

Empleados de entes autárquicos

Veteranos de Guerra

Personal de colegios privados con aporte estatal

Desde la cartera económica indicaron que el esquema de pago busca garantizar la disponibilidad de fondos durante el fin de semana, permitiendo que jubilados, pensionados y trabajadores puedan acceder a sus haberes sin demoras.