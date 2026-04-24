Hospitales de Tierra del Fuego limitan atención a obras sociales por deudas millonarias

3 0 24 abril 2026 2026-04-24T07:34:00-03:00 Editar esta nota

Tierra del Fuego: hospitales limitan atención a obras sociales por deudas millonarias, afectando cirugías, turnos y servicios médicos.

La falta de pago de prestaciones impacta en cirugías, turnos y servicios. Pacientes con cobertura enfrentan restricciones en la atención.
La crisis financiera del sistema de salud pública en Tierra del Fuego comienza a reflejarse con fuerza en la atención a pacientes con cobertura de obras sociales, ante el crecimiento sostenido de deudas millonarias por prestaciones médicas impagas en los hospitales provinciales.

En centros de salud como el Hospital Regional Ushuaia, la acumulación de pagos pendientes por parte de distintas obras sociales, ART y prestadores genera un fuerte desfinanciamiento que ya impacta en la operatividad del sistema. Según se pudo saber, la falta de atención en determinadas prácticas y servicios responde directamente a estas deudas que mantienen las obras sociales con el sistema sanitario fueguino.

Entre las entidades más mencionadas por su nivel de deuda figuran OSEF, OSUTHGRA, UOM-OSUOMRA, Unión Personal, PAMI e IOSFA, entre otras. La situación genera un escenario crítico donde el hospital público termina absorbiendo costos sin recibir los fondos correspondientes por las prestaciones brindadas.

Las consecuencias ya son visibles: dificultades para acceder a cirugías, escasez de anestesiólogos, demoras en tratamientos terapéuticos y restricciones en turnos médicos. Este contexto afecta especialmente a pacientes que, pese a contar con cobertura, encuentran limitaciones en el acceso a la atención dentro del sistema público.

A esto se suma un problema estructural: los hospitales no cuentan actualmente con herramientas legales ágiles para reclamar judicialmente estas deudas, lo que perpetúa un esquema de financiamiento desequilibrado y profundiza la crisis sanitaria.

La falta de atención a pacientes con obra social no es casual ni aislada: es la consecuencia directa de un sistema donde las deudas se acumulan sin control y sin sanción. Mientras las obras sociales retienen recursos o los desvían, el sistema público se debilita y los pacientes quedan en el medio. Sin decisiones de fondo, la salud en Tierra del Fuego seguirá deteriorándose, con hospitales cada vez más desfinanciados y una atención cada vez más restringida.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimoabril 24, 2026

    Si estamos vivos aun es de puro milagro y eso que nos metieron las vacunas de mierda genéticas experimentales, lo peor es recibir sangre contaminada con estas vacunas

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  2. Anónimoabril 24, 2026

    Provincia y municipio peronchos ahi tenes los resultados.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoabril 24, 2026

    HDRMP UNA HAGAN BIEN !!!

    ResponderBorrar

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