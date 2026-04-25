Explosión en planta de hormigón sobre Ruta 3: un operario resultó herido en Ushuaia

Ushuaia: explosión en planta de hormigón sobre Ruta 3 dejó un operario herido. Investigan causas del incidente laboral.

Un grave incidente laboral se registró este viernes en Ushuaia, cuando un operario resultó herido tras una explosión en una planta de elaboración de hormigón ubicada sobre la Ruta Nacional N°3, hormigonera Masciotra, a la altura del kilómetro 3049, en inmediaciones del portal de acceso a la ciudad.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió mientras se manipulaba un equipo de aire comprimido que, por causas que aún se investigan, detonó de manera repentina y provocó lesiones al trabajador.

La víctima fue identificada como Alejandro Liendro, de 47 años, quien recibió asistencia en el lugar por parte de los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Ushuaia para una evaluación médica más exhaustiva.

Efectivos policiales acudieron al sitio tras el alerta y trabajaron en conjunto con personal sanitario para garantizar la rápida atención del operario y asegurar el área del incidente.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, mientras se avanza en las pericias para determinar las causas exactas de la explosión.