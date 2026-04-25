Explosión en planta de hormigón sobre Ruta 3: un operario resultó herido en Ushuaia

0 0 25 abril 2026 2026-04-25T03:30:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: explosión en planta de hormigón sobre Ruta 3 dejó un operario herido. Investigan causas del incidente laboral.

El incidente ocurrió en el acceso a la ciudad mientras se manipulaba un equipo de aire comprimido. La víctima fue trasladada al hospital.
Un grave incidente laboral se registró este viernes en Ushuaia, cuando un operario resultó herido tras una explosión en una planta de elaboración de hormigón ubicada sobre la Ruta Nacional N°3, hormigonera Masciotra, a la altura del kilómetro 3049, en inmediaciones del portal de acceso a la ciudad.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió mientras se manipulaba un equipo de aire comprimido que, por causas que aún se investigan, detonó de manera repentina y provocó lesiones al trabajador.

La víctima fue identificada como Alejandro Liendro, de 47 años, quien recibió asistencia en el lugar por parte de los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Ushuaia para una evaluación médica más exhaustiva.

Efectivos policiales acudieron al sitio tras el alerta y trabajaron en conjunto con personal sanitario para garantizar la rápida atención del operario y asegurar el área del incidente.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, mientras se avanza en las pericias para determinar las causas exactas de la explosión.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2495,Interes General,3351,Internacionales,173,Locales,4482,Noticias Nacionales,1457,Policiale,10,Policiales,11619,Sociedad,5225,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15393,Ultimas Noticias,13782,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Explosión en planta de hormigón sobre Ruta 3: un operario resultó herido en Ushuaia
Explosión en planta de hormigón sobre Ruta 3: un operario resultó herido en Ushuaia
Ushuaia: explosión en planta de hormigón sobre Ruta 3 dejó un operario herido. Investigan causas del incidente laboral.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr2eTWsAIUn5lUbWkG8clCdFxR0tgOSV9IUFfT01TUNK3nZSO2bx7qtU-TZr_USGp5fhFGjkoSNzJTq0Rs0Yr5QI5OBFWdmAi-Q9L8YWHPCO5eZCgibUm26KWZl9grwOmlDsMArY9xvOgKOkuQTcGXsgKXg69FOcckjcTDTInUyddEjy-EvL06/w640-h426/hombre%20herido%20por%20explocion%20en%20hormigonera%20masciotra%20en%20ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr2eTWsAIUn5lUbWkG8clCdFxR0tgOSV9IUFfT01TUNK3nZSO2bx7qtU-TZr_USGp5fhFGjkoSNzJTq0Rs0Yr5QI5OBFWdmAi-Q9L8YWHPCO5eZCgibUm26KWZl9grwOmlDsMArY9xvOgKOkuQTcGXsgKXg69FOcckjcTDTInUyddEjy-EvL06/s72-w640-c-h426/hombre%20herido%20por%20explocion%20en%20hormigonera%20masciotra%20en%20ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/explosion-en-planta-de-hormigon-sobre.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/explosion-en-planta-de-hormigon-sobre.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos