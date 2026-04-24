Hallan la camioneta que atropelló a un niño y huyó, la víctima sigue grave

La investigación por el violento siniestro vial ocurrido en Ushuaia, donde un niño de 12 años fue atropellado y abandonado por un conductor ...
Personal de la Comisaría Quinta localizó una camioneta tipo SUV, marca Jeep Cherokee, de color gris oscuro, estacionada frente a una vivienda en el barrio Andorra. El rodado presentaba abolladuras, daños en el paragolpes y la rotura del espejo retrovisor del lateral derecho, coincidentes con las características del impacto denunciado.
Por orden del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, el vehículo fue secuestrado y trasladado al playón judicial, donde será sometido a peritajes técnicos. Entre las medidas dispuestas, se realizará el cotejo con los restos de autopartes encontrados en el lugar del hecho.
El rodado figura registrado a nombre de un hombre, quien habría negado informalmente su participación en el episodio. No obstante, fue notificado de su vinculación a la causa y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió el miércoles 22 de abril al mediodía, sobre la avenida Héroes de Malvinas, en cercanías del acceso al barrio Dos Banderas. El menor se encontraba sobre la banquina esperando para cruzar cuando fue impactado por el espejo lateral del vehículo, lo que le provocó una caída violenta.
Producto del impacto, el niño sufrió lesiones de gravedad, incluyendo heridas cortantes, contusiones y un cuadro cervical comprometido con posible afectación neurológica. Fue asistido en el Hospital Regional Ushuaia, donde permanece en observación a la espera de estudios especializados.
Por más controles que hubieran, estos personajes no aprenden más.ResponderBorrar
Si fue el que pague, sería gravísimo . Pero bueno x ahora se declara inocente hasta comprobar su culpabilidad. Si así fuera que le caiga toda la ley x favorResponderBorrar
Los pelucas se mandan su grave macana y huyen como ratas, sino miren adornoto....ResponderBorrar
Que controles si en Fadul y y MaipúResponderBorrar
Malvisa argentina y jainen
Maipú y guaraní
Ect.... Ect no respetan el semáforo y si les decís algo te insultan les tocas bocina se enoja la gente y te miran como si fuera uno loco
la bonbonerita los domingosResponderBorrar