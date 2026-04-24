Hallan la camioneta que atropelló a un niño y huyó, la víctima sigue grave

La investigación por el violento siniestro vial ocurrido en Ushuaia, donde un niño de 12 años fue atropellado y abandonado por un conductor ...

La investigación por el violento siniestro vial ocurrido en Ushuaia, donde un niño de 12 años fue atropellado y abandonado por un conductor que se dio a la fuga, registró un avance clave en las últimas horas con el hallazgo del vehículo presuntamente involucrado.

Personal de la Comisaría Quinta localizó una camioneta tipo SUV, marca Jeep Cherokee, de color gris oscuro, estacionada frente a una vivienda en el barrio Andorra. El rodado presentaba abolladuras, daños en el paragolpes y la rotura del espejo retrovisor del lateral derecho, coincidentes con las características del impacto denunciado.

Por orden del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, el vehículo fue secuestrado y trasladado al playón judicial, donde será sometido a peritajes técnicos. Entre las medidas dispuestas, se realizará el cotejo con los restos de autopartes encontrados en el lugar del hecho.

El rodado figura registrado a nombre de un hombre, quien habría negado informalmente su participación en el episodio. No obstante, fue notificado de su vinculación a la causa y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de abril al mediodía, sobre la avenida Héroes de Malvinas, en cercanías del acceso al barrio Dos Banderas. El menor se encontraba sobre la banquina esperando para cruzar cuando fue impactado por el espejo lateral del vehículo, lo que le provocó una caída violenta.

Producto del impacto, el niño sufrió lesiones de gravedad, incluyendo heridas cortantes, contusiones y un cuadro cervical comprometido con posible afectación neurológica. Fue asistido en el Hospital Regional Ushuaia, donde permanece en observación a la espera de estudios especializados.

El caso vuelve a poner en evidencia una problemática recurrente en Tierra del Fuego: la imprudencia vial y la falta de responsabilidad de conductores que, incluso tras provocar lesiones graves, eligen huir. Más allá del avance judicial, la gravedad del hecho expone la necesidad urgente de reforzar controles y sanciones para evitar que episodios como este queden impunes.