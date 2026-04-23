Tribunal de CHANTAS: de ascenso ilegal a renuncia millonaria, el caso Seoane expone un sistema sin control

Escándalo en Tierra del Fuego: funcionario condenado fue ascendido en el Tribunal y renunció con más de $6 millones del Estado.

El organismo avaló el ascenso de un funcionario condenado por fraude y terminó aceptando su renuncia con millonaria liquidación. Crecen las denuncias por impunidad y despilfarro.

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego quedó en el centro de uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años tras revelarse la secuencia completa del caso Carlos Daniel Seoane: un funcionario condenado por fraude agravado, con matrícula profesional suspendida, que no solo fue incorporado al organismo, sino además ascendido a un cargo clave en el control del gasto público.

El 7 de Noviembre del 2025, hicimos publica el ascenso a un condenado (VER) De acuerdo a la documentación y denuncias difundidas por Crónicas Fueguinas, en Noviembre de 2025 Seoane fue promovido a Auditor Fiscal Subrogante con la firma del presidente del organismo, Miguel Longhitano, y del vocal Hugo Sebastián Pani, entre otros. La designación se habría concretado pese a que el funcionario contaba con una condena penal vigente y una inhabilitación profesional que le impedía ejercer como contador, lo que pone en duda la validez de los dictámenes que firmó durante su gestión.

El caso

Este entramado alimentó las sospechas de que su ascenso no respondió a criterios técnicos sino a acuerdos políticos dentro del oficialismo provincial.

La situación, que permaneció oculta durante meses, salió a la luz tras la investigación periodística de este medio. Recién entonces, y ante la presión pública, las autoridades del Tribunal se vieron obligadas a actuar. Sin embargo, lejos de iniciar un sumario interno o investigar responsabilidades, optaron por aceptar su renuncia mediante la Resolución 199/2025. El fiscal de estado ¿no investigo?

La salida del funcionario estuvo lejos de representar una sanción. Por el contrario, Seoane se retiró con una liquidación superior a los 6 millones de pesos, incluyendo el pago de vacaciones no gozadas, además de los salarios percibidos durante meses en los que —según denuncias— no habría cumplido funciones visibles e incluso habría permanecido de licencia.

El escándalo no termina allí. Mientras el organismo evitó investigar cómo un funcionario condenado pudo mantenerse en funciones durante tanto tiempo, tampoco se registraron sanciones para quienes avalaron su designación y ascenso. En paralelo, crecen los cuestionamientos hacia el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, por no avanzar en una investigación sobre posibles delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y daño al erario.

El caso también dejó al descubierto una fuerte contradicción interna: mientras el Tribunal protegía a un funcionario con antecedentes penales, impulsaba acciones disciplinarias contra empleados por situaciones menores, lo que refuerza las denuncias sobre una doble vara dentro del organismo.

El caso Seoane no es un hecho aislado, sino el síntoma de un modelo de gestión basado en la impunidad, el amiguismo político y el uso discrecional de los recursos públicos. Un organismo creado para controlar el gasto estatal terminó protagonizando un escándalo donde se combinan designaciones irregulares, falta de controles y millonarios desembolsos sin consecuencias. Mientras hospitales, escuelas y salarios estatales atraviesan crisis profundas, el Tribunal de Cuentas parece más enfocado en proteger a su propia estructura que en cumplir su función. La pregunta ya no es qué pasó, sino cuántos casos más permanecen ocultos.





Cuando los fueguinos se pregunten porque las escuelas se caen a pedazos, recuerden a quienes despilfarran, cuando el fueguino no tenga obra social, recuerden al tribunal de cuenta, que oculta publicaciones en donde se aumentan dinero. ¿Hasta cuando se permitirá esto?

Cada día que pasa, dejan mas en claro porque no se publican las cosas, porque transparencia cero, mientras mas oscuro, mejor.

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