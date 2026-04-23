Tribunal de CHANTAS: de ascenso ilegal a renuncia millonaria, el caso Seoane expone un sistema sin control

5 0 23 abril 2026 2026-04-23T10:07:00-03:00 Editar esta nota

Escándalo en Tierra del Fuego: funcionario condenado fue ascendido en el Tribunal y renunció con más de $6 millones del Estado.

El organismo avaló el ascenso de un funcionario condenado por fraude y terminó aceptando su renuncia con millonaria liquidación. Crecen las denuncias por impunidad y despilfarro.

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego quedó en el centro de uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años tras revelarse la secuencia completa del caso Carlos Daniel Seoane: un funcionario condenado por fraude agravado, con matrícula profesional suspendida, que no solo fue incorporado al organismo, sino además ascendido a un cargo clave en el control del gasto público. 

El 7 de Noviembre del 2025, hicimos publica el ascenso a un condenado (VERDe acuerdo a la documentación y denuncias difundidas por Crónicas Fueguinas, en Noviembre de 2025 Seoane fue promovido a Auditor Fiscal Subrogante con la firma del presidente del organismo, Miguel Longhitano, y del vocal Hugo Sebastián Pani, entre otros. La designación se habría concretado pese a que el funcionario contaba con una condena penal vigente y una inhabilitación profesional que le impedía ejercer como contador, lo que pone en duda la validez de los dictámenes que firmó durante su gestión.

Condena de Carlos Daniel Seoane por fraude e inahilitacion para ocupar cargos publicos

El caso tomó mayor dimensión cuando se conocieron sus vínculos políticos, ya que Seoane se desempeñó como asesor de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Longhitano. Este entramado alimentó las sospechas de que su ascenso no respondió a criterios técnicos sino a acuerdos políticos dentro del oficialismo provincial.

La situación, que permaneció oculta durante meses, salió a la luz tras la investigación periodística de este medio. Recién entonces, y ante la presión pública, las autoridades del Tribunal se vieron obligadas a actuar. Sin embargo, lejos de iniciar un sumario interno o investigar responsabilidades, optaron por aceptar su renuncia mediante la Resolución 199/2025. El fiscal de estado ¿no investigo? 

Suspencion de titulo de Carlos Daniel Seoane

La salida del funcionario estuvo lejos de representar una sanción. Por el contrario, Seoane se retiró con una liquidación superior a los 6 millones de pesos, incluyendo el pago de vacaciones no gozadas, además de los salarios percibidos durante meses en los que —según denuncias— no habría cumplido funciones visibles e incluso habría permanecido de licencia.

El escándalo no termina allí. Mientras el organismo evitó investigar cómo un funcionario condenado pudo mantenerse en funciones durante tanto tiempo, tampoco se registraron sanciones para quienes avalaron su designación y ascenso. En paralelo, crecen los cuestionamientos hacia el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, por no avanzar en una investigación sobre posibles delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y daño al erario.

El caso también dejó al descubierto una fuerte contradicción interna: mientras el Tribunal protegía a un funcionario con antecedentes penales, impulsaba acciones disciplinarias contra empleados por situaciones menores, lo que refuerza las denuncias sobre una doble vara dentro del organismo.

El caso Seoane no es un hecho aislado, sino el síntoma de un modelo de gestión basado en la impunidad, el amiguismo político y el uso discrecional de los recursos públicos. Un organismo creado para controlar el gasto estatal terminó protagonizando un escándalo donde se combinan designaciones irregulares, falta de controles y millonarios desembolsos sin consecuencias. Mientras hospitales, escuelas y salarios estatales atraviesan crisis profundas, el Tribunal de Cuentas parece más enfocado en proteger a su propia estructura que en cumplir su función. La pregunta ya no es qué pasó, sino cuántos casos más permanecen ocultos. 

liquidacion despues de renuncia


Cuando los fueguinos se pregunten porque las escuelas se caen a pedazos, recuerden a quienes despilfarran, cuando el fueguino no tenga obra social, recuerden al tribunal de cuenta, que oculta publicaciones en donde se aumentan dinero. ¿Hasta cuando se permitirá esto?

Cada día que pasa, dejan mas en claro porque no se publican las cosas, porque transparencia cero, mientras mas oscuro, mejor. 

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimoabril 23, 2026

    Un funcionario condenado por fraude agravado, con matrícula profesional suspendida, que no solo fue incorporado al organismo, sino además ascendido a un cargo clave en el control del gasto público. Es un de Tribunal de ladrones encuma de choreo 6 palos, deberian meterlo preso a este tipo y al que le dio el cargo o pena de muerte a ambos

    ResponderBorrar
  2. Anónimoabril 23, 2026

    La joda de Seoane fue parte del
    Arreglo que el chorro de PANI HIZO CON FREITES Y HAVELCA EN LA ÉPOCA DE PEPA PIG ( PANI Y IRIGOITIA SE PRENDIERON EN LAS OBRAS DE ESCUELAS QUE NO SE HICIERON Y COBRÓ EL MACHO DE
    LA SORETE FREITES . El DR LONGHITANO NO YIENE NADA QUE VER . PREGÚNTENLE A OSADO VIRUEL , gran discusión tuvieron.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoabril 23, 2026

    Mauricio Irigoitia como presidente del consejo profesional de ciencias económicas cubrió y avaló el no informe del consejo respecto de la situación de Seoane.
    CASA MONTE SUSANA EE 1.500.000 dólares!!! Jajaja

    ResponderBorrar
  4. Anónimoabril 23, 2026

    Vinculos politicos con Andrea Freites, que raro los peronchos metidos en cosas TURBIAS!!
    no mas MANDRILES en TDF!

    ResponderBorrar
  5. Anónimoabril 23, 2026

    No ha lugar al reclamo de los polis territoriales....a ponerse a laburar ...manga de bostas!!!!!!!! Viejos cornudos

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2496,Interes General,3353,Internacionales,173,Locales,4478,Noticias Nacionales,1457,Policiale,10,Policiales,11617,Sociedad,5224,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15389,Ultimas Noticias,13778,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tribunal de CHANTAS: de ascenso ilegal a renuncia millonaria, el caso Seoane expone un sistema sin control
Tribunal de CHANTAS: de ascenso ilegal a renuncia millonaria, el caso Seoane expone un sistema sin control
Escándalo en Tierra del Fuego: funcionario condenado fue ascendido en el Tribunal y renunció con más de $6 millones del Estado.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWdadz_7nGmy8PcridP-SCdiZQRftpXKfaXgDq6dzZ2oLP9SDVMqDyzan22dwKTfXxOEeCaCQ86tWGLqhZjWilaZsx4haxewIXo68WsMSyd7ffZfNkSiC3rDV8HUJMdTC4JFIYj0TwIvkbKMsAYYWGNwFycgUMSBdC5LBIiRwmFDAHziosnDG7/w640-h360/tribunal%20de%20cuentas%20tdf%20despilfarro%20dinero.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWdadz_7nGmy8PcridP-SCdiZQRftpXKfaXgDq6dzZ2oLP9SDVMqDyzan22dwKTfXxOEeCaCQ86tWGLqhZjWilaZsx4haxewIXo68WsMSyd7ffZfNkSiC3rDV8HUJMdTC4JFIYj0TwIvkbKMsAYYWGNwFycgUMSBdC5LBIiRwmFDAHziosnDG7/s72-w640-c-h360/tribunal%20de%20cuentas%20tdf%20despilfarro%20dinero.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/tribunal-de-chantas-de-ascenso-ilegal.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/tribunal-de-chantas-de-ascenso-ilegal.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos