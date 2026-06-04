Murió un remisero tras sufrir una descompensación al volante y chocar contra una columna

Juan Carlos Giménez, conductor de la agencia APRAR, falleció este jueves por la mañana luego de sufrir una aparente descompensación mientras manejaba su vehículo. El automóvil cruzó de carril e impactó contra un poste de alumbrado público. Bomberos intentaron reanimarlo, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

Una trágica situación se registró durante la mañana de este jueves en Río Grande, cuando un remisero perdió la vida tras sufrir una descompensación mientras conducía su vehículo de trabajo.





El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 en la intersección de avenida Perón y calle Libertad. La víctima fue identificada como Juan Carlos Giménez, conductor de la agencia de remises A.P.R.A.R., quien circulaba al mando de un automóvil Toyota Etios de color blanco.





De acuerdo con las primeras actuaciones, el trabajador habría sufrido una descompensación repentina mientras manejaba, situación que provocó que perdiera el control del rodado. Como consecuencia, el vehículo cruzó hacia el carril contrario y terminó impactando contra una columna de alumbrado público.





Al lugar acudieron rápidamente efectivos policiales, personal sanitario y Bomberos Voluntarios. Cuando los primeros uniformados arribaron a la escena encontraron al conductor inconsciente dentro del automóvil y solicitaron asistencia médica de urgencia.





Los bomberos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, aunque lamentablemente los esfuerzos resultaron infructuosos y posteriormente los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento del remisero.





Desde la Comisaría Primera se informó que se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la División Policía Científica, que trabajará para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si la muerte se produjo como consecuencia de una descompensación previa al impacto.





La noticia generó profunda conmoción entre compañeros de trabajo, familiares y allegados del conductor, ampliamente conocido en el ámbito del transporte de pasajeros de la ciudad.