Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con la matrícula suspendida

Ascendido pese a estar inhabilitado





La denuncia indica que, en enero de 2025, Seoane fue promovido a Auditor Fiscal Subrogante, un cargo clave en el control financiero del Estado provincial.

Lo más grave es que el nombramiento fue avalado y firmado por el presidente vitalicio del Tribunal, Dr. Miguel Longhitano, y los vocales Hugo Sebastián Pani y otros miembros del cuerpo colegiado, quienes omitieron deliberadamente la inhabilitación profesional del funcionario.









La maniobra, según la presentación, viola múltiples normativas, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (N° 50/1992), la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y el Código Penal Argentino , que prohíben expresamente el ejercicio de funciones públicas a personas condenadas por delitos contra la administración.







