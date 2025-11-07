Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con la matrícula suspendida

Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con vínculos políticos con la diputada Andrea Freites.
La denuncia apunta al presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano, y a los vocales Hugo Pani y otros miembros del organismo, por avalar la designación y ascenso del contador Carlos Daniel Seoane, condenado por fraude agravado y con su matrícula profesional suspendida. Seoane fue además asesor político de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Longhitano.
Un nuevo escándalo institucional golpea al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego (TCPTDF). Una denuncia anónima, presentada ante la Fiscalía de Estado, advierte que el contador público Carlos Daniel Seoane continúa ocupando un cargo jerárquico dentro del organismo pese a tener una condena firme por administración fraudulenta agravada y matrícula profesional suspendida.
Ascendido pese a estar inhabilitado
La denuncia indica que, en enero de 2025, Seoane fue promovido a Auditor Fiscal Subrogante, un cargo clave en el control financiero del Estado provincial.
Lo más grave es que el nombramiento fue avalado y firmado por el presidente vitalicio del Tribunal, Dr. Miguel Longhitano, y los vocales Hugo Sebastián Pani y otros miembros del cuerpo colegiado, quienes omitieron deliberadamente la inhabilitación profesional del funcionario.
La maniobra, según la presentación, viola múltiples normativas, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (N° 50/1992), la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y el Código Penal Argentino, que prohíben expresamente el ejercicio de funciones públicas a personas condenadas por delitos contra la administración.
Vínculos políticos y favores cruzados
Fuentes vinculadas al ámbito legislativo confirmaron que Carlos Seoane fue asesor político de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Miguel Longhitano, quien también integró su equipo de asesores durante su paso por la Cámara Baja. Este dato refuerza las sospechas de que su ascenso dentro del Tribunal respondería a una red de favores políticos más que a criterios de idoneidad o transparencia institucional.
La denuncia presentada bajo los términos de la Ley Provincial N° 3 sostiene que la designación de Seoane “constituye un acto administrativo nulo de nulidad absoluta”, dado que el funcionario no puede ejercer la profesión de contador público ni firmar dictámenes fiscales mientras tenga suspendida su matrícula profesional. Esto quiere decir que lo que haya firmado, puede desencadenar nulidades de documentos públicos.
Posibles delitos y encubrimiento
La presentación ante el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Juan Martínez de Sucre, pide la intervención inmediata del organismo y la remisión de las actuaciones a la Justicia Penal para investigar posibles delitos de violación de deberes de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica.
A pesar de las irregularidades, Seoane continúa desempeñando tareas activas, firmando dictámenes y participando en auditorías, con el aval directo de las autoridades del Tribunal de Cuentas, hoy fuertemente cuestionadas por su manejo discrecional del poder y su cercanía al oficialismo provincial.
Un organismo bajo la lupa
El caso vuelve a poner en el centro del debate la falta de transparencia en el Tribunal de Cuentas, donde se acumulan denuncias por designaciones irregulares, ascensos arbitrarios, injerencia política y prácticas contrarias al espíritu de control independiente que debería tener el organismo.
Mientras tanto, la sociedad fueguina observa con creciente desconfianza cómo un ente creado para fiscalizar el uso de los fondos públicos parece hoy sumido en su propia crisis ética e institucional. Parece vas avocado en intervenir en cuestiones sindicales y elecciones que quieren volverlas partidarias a desempeñar su funciones.
