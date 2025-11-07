Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con la matrícula suspendida

0 0 07 noviembre 2025 2025-11-07T06:14:00-03:00 Editar esta nota

Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con vínculos políticos con la diputada Andrea Freites.

La denuncia apunta al presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano, y a los vocales Hugo Pani y otros miembros del organismo, por avalar la designación y ascenso del contador Carlos Daniel Seoane, condenado por fraude agravado y con su matrícula profesional suspendida. Seoane fue además asesor político de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Longhitano.
La denuncia apunta al presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano, y a los vocales Hugo Pani y otros miembros del organismo, por avalar la designación y ascenso del contador Carlos Daniel Seoane, condenado por fraude agravado y con su matrícula profesional suspendida. Seoane fue además asesor político de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Longhitano.

Un nuevo escándalo institucional golpea al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego (TCPTDF). Una denuncia anónima, presentada ante la Fiscalía de Estado, advierte que el contador público Carlos Daniel Seoane continúa ocupando un cargo jerárquico dentro del organismo pese a tener una condena firme por administración fraudulenta agravada y matrícula profesional suspendida.

Ascendido pese a estar inhabilitado

La denuncia indica que, en enero de 2025, Seoane fue promovido a Auditor Fiscal Subrogante, un cargo clave en el control financiero del Estado provincial.
Lo más grave es que el nombramiento fue avalado y firmado por el presidente vitalicio del Tribunal, Dr. Miguel Longhitano, y los vocales Hugo Sebastián Pani y otros miembros del cuerpo colegiado, quienes omitieron deliberadamente la inhabilitación profesional del funcionario.


La maniobra, según la presentación, viola múltiples normativas, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (N° 50/1992), la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y el Código Penal Argentino, que prohíben expresamente el ejercicio de funciones públicas a personas condenadas por delitos contra la administración.


Vínculos políticos y favores cruzados

Fuentes vinculadas al ámbito legislativo confirmaron que Carlos Seoane fue asesor político de la diputada nacional Andrea Freites, al igual que el propio Miguel Longhitano, quien también integró su equipo de asesores durante su paso por la Cámara Baja. Este dato refuerza las sospechas de que su ascenso dentro del Tribunal respondería a una red de favores políticos más que a criterios de idoneidad o transparencia institucional.

La denuncia presentada bajo los términos de la Ley Provincial N° 3 sostiene que la designación de Seoane “constituye un acto administrativo nulo de nulidad absoluta”, dado que el funcionario no puede ejercer la profesión de contador público ni firmar dictámenes fiscales mientras tenga suspendida su matrícula profesional. Esto quiere decir que lo que haya firmado, puede desencadenar nulidades de documentos públicos. 

Posibles delitos y encubrimiento

La presentación ante el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Juan Martínez de Sucre, pide la intervención inmediata del organismo y la remisión de las actuaciones a la Justicia Penal para investigar posibles delitos de violación de deberes de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica.

A pesar de las irregularidades, Seoane continúa desempeñando tareas activas, firmando dictámenes y participando en auditorías, con el aval directo de las autoridades del Tribunal de Cuentas, hoy fuertemente cuestionadas por su manejo discrecional del poder y su cercanía al oficialismo provincial.

Un organismo bajo la lupa

El caso vuelve a poner en el centro del debate la falta de transparencia en el Tribunal de Cuentas, donde se acumulan denuncias por designaciones irregulares, ascensos arbitrarios, injerencia política y prácticas contrarias al espíritu de control independiente que debería tener el organismo.

Mientras tanto, la sociedad fueguina observa con creciente desconfianza cómo un ente creado para fiscalizar el uso de los fondos públicos parece hoy sumido en su propia crisis ética e institucional. Parece vas avocado en intervenir en cuestiones sindicales y elecciones que quieren volverlas partidarias a desempeñar su funciones. 






Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2400,Interes General,3244,Internacionales,156,Locales,3883,Noticias Nacionales,1421,Policiale,7,Policiales,11439,Sociedad,5059,Tecno,78,Tendencias,154,Titulares,14724,Ultimas Noticias,13113,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con la matrícula suspendida
Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con la matrícula suspendida
Escándalo en el Tribunal de Cuentas: ascendieron a un funcionario condenado por fraude y con vínculos políticos con la diputada Andrea Freites.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzxZc13iS06yFYuLkQOo5DcxoxpxZgs3vMinhJbpqEXOy3xmHVkH4z-b4UhiINY020eI_TK6wbbO5TrKp4pIcv-rK8tdUK0Nw1DVpIHSRwhVZjUMP42YMqq0F-fC0eUQrGxnKKh8qF7NhfRRwBaABHh1bZ9jY5xzqLHAcBz2vyo-ZGmdgos5G0/w640-h360/tribunal%20de%20cuentas%20tdf.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzxZc13iS06yFYuLkQOo5DcxoxpxZgs3vMinhJbpqEXOy3xmHVkH4z-b4UhiINY020eI_TK6wbbO5TrKp4pIcv-rK8tdUK0Nw1DVpIHSRwhVZjUMP42YMqq0F-fC0eUQrGxnKKh8qF7NhfRRwBaABHh1bZ9jY5xzqLHAcBz2vyo-ZGmdgos5G0/s72-w640-c-h360/tribunal%20de%20cuentas%20tdf.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/escandalo-en-el-tribunal-de-cuentas.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/escandalo-en-el-tribunal-de-cuentas.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos