Escándalo por supuesta “usurpación” en Ushuaia: La otra campana de la vecina acusada, que denuncia estafa, hostigamiento y persecución

M.F.F, señalada recientemente en redes sociales por un supuesto caso de usurpación, rompe el silencio y asegura que la denuncia pública en su contra es falsa. Afirma que ella es la víctima de una estafa de más de dos millones de pesos, hostigamiento, amenazas y múltiples invasiones a su vivienda por parte de la denunciante.

En los últimos días, un vídeo difundido en redes sociales mostró a una mujer encadenada dentro de una vivienda en Ushuaia, acusando a otra persona de haberle “usurpado la casa”. La escena se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios. (VER)





Hoy, M.F.F, la mujer señalada, decidió hacer pública su versión de los hechos y denunció que la historia viral “no es real” y que, lejos de tratarse de una usurpación, se encuentra reclamando el dinero que —según afirma— le fue estafado.





“Yo soy la persona a la que acusan. Tengo todos los comprobantes de pago y cuatro denuncias hechas contra esta mujer. No estoy usurpando nada. Estoy reclamando los dos millones de pesos que me robó y no quiere devolver”, declaró "F", quien vive en el lugar junto a su hija menor.





"F." identificó a la denunciante como Nancy Paola Cuéllar, a quien acusa de tener antecedentes penales, de simular una discapacidad para evitar sanciones y de protagonizar episodios similares anteriormente. “Esta mujer es conocida. Ya se encadenó en Casa de Gobierno en 2022 fingiendo estar en silla de ruedas. Y está implicada en la causa del 22 de noviembre que se dio a llamar "Operativo Tintura Blanca" por tráfico de drogas junto a su Hermano Héctor N. Cuéllar, entre otros 9 fueguinos detenidos. Sube hasta un tercer piso sin ascensor. No es una pobre víctima como se muestran, ya es figurita repetida”, sostuvo.





Tres episodios de violencia y allanamientos informales





Según relató "F" la denunciante y sus allegados habrían ingresado a la vivienda en reiteradas oportunidades:





1. Primer incidente: Ingreso con amenazas junto a su hijo, pese a que —según asegura y demuestra con comprobantes— "F" tenía todos los pagos al día.





2. Segundo incidente: Envío del hermano (Héctor y Franco B.)y nuevamente su hijo para cortarle los servicios de luz y gas. Ambos habrían sido detenidos.





3. Tercer incidente: Invasión al domicilio con daños y amenazas acompañada de su hijo, una amiga y un sobrino. En ese momento la mujer se encadenó, siendo retirada sin forcejeos. “La policía le cortó la cadena con una moladora para no tocarla. Ella después inventó que la habían golpeado”, por eso no puede constatar lesiones afirmó.





Difusión de datos personales y amenazas





"F" también denunció que, tras el incidente, Cuéllar publicó sus datos personales, los de su auto y los de su hija, exponiéndolas públicamente.





Además, asegura haber recibido amenazas por WhatsApp tanto de la mujer como de su amiga identificada y también denunciada como Romina G. Todas estas situaciones están incluidas en las denuncias formales ya presentadas.





“Mi vida y la de mi hija están en riesgo. No denuncian usurpación porque no existe. Todo está documentado. La que incumplió fue ella. Tiene varias propiedades, vive en Córdoba y subalquila sin contrato. No soy la primera víctima”, afirmó "F"





Para finalizar, pidió que se respete su identidad y que se evite difundir imágenes de la intervención policial, ya que “podrían perjudicar la causa en curso”. Pero invita a todas las personas que hayan sufrido este tipo de violencia, inconveniente, alquiler sin contratos, desalojos o amenasas por parte de esta mujer que se acerquen a la comisaría más cercana porque hay una amplia investigación en curso.