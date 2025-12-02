Murió el chofer accidentado en el ingreso al relleno sanitario de Ushuaia

Un trágico accidente se registró este martes en el ingreso al relleno sanitario municipal de Ushuaia, donde un camión volquete (dominio CLS-846) sufrió la ruptura y desprendimiento total de su cabina, dejando gravemente herido a su conductor.

Al arribar al lugar, el personal policial halló a un hombre tendido en el suelo, inconsciente y con severas lesiones. Fue identificado como Marcelo Carlos Praussello, de 58 años, quien realizaba tareas en la zona al momento del siniestro.





Efectivos de la Comisaría Tercera, junto a Bomberos Voluntarios del cuartel 2 de Abril y una ambulancia del Hospital Regional Ushuaia, asistieron de inmediato al trabajador y coordinaron un cordón sanitario para su urgente traslado al nosocomio.





A pesar de los esfuerzos médicos, desde el HRU confirmaron horas más tarde el fallecimiento de Praussello debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el violento desprendimiento de la cabina del camión.



