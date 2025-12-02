Murió el chofer accidentado en el ingreso al relleno sanitario de Ushuaia

02 diciembre 2025

Murió Marcelo Carlos Praussello, chofer accidentado en el relleno sanitario de Ushuaia tras desprenderse la cabina de un camión volquete.

Marcelo Carlos Praussello, de 58 años, falleció tras el grave siniestro ocurrido en el acceso al basural municipal, donde la cabina de un camión volquete se desprendió por completo. Había sido trasladado de urgencia al Hospital Regional Ushuaia.
Un trágico accidente se registró este martes en el ingreso al relleno sanitario municipal de Ushuaia, donde un camión volquete (dominio CLS-846) sufrió la ruptura y desprendimiento total de su cabina, dejando gravemente herido a su conductor.

Al arribar al lugar, el personal policial halló a un hombre tendido en el suelo, inconsciente y con severas lesiones. Fue identificado como Marcelo Carlos Praussello, de 58 años, quien realizaba tareas en la zona al momento del siniestro.

Efectivos de la Comisaría Tercera, junto a Bomberos Voluntarios del cuartel 2 de Abril y una ambulancia del Hospital Regional Ushuaia, asistieron de inmediato al trabajador y coordinaron un cordón sanitario para su urgente traslado al nosocomio.

A pesar de los esfuerzos médicos, desde el HRU confirmaron horas más tarde el fallecimiento de Praussello debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el violento desprendimiento de la cabina del camión.

Las autoridades continúan investigando las causas mecánicas que provocaron el incidente fatal en el ingreso al basural municipal.

