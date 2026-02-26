OSEF reclama más de $10.238 millones a organismos públicos en medio de la crisis y una denuncia penal

3 0 26 febrero 2026 2026-02-26T05:23:00-03:00 Editar esta nota

OSEF reclama más de $10.238 millones a organismos públicos. El Gobierno provincial debe casi $6.000 millones.

La Obra Social del Estado Fueguino intimó a organismos provinciales y municipales por deudas millonarias en aportes y contribuciones. El Gobierno provincial adeuda casi $6.000 millones. Dan 72 horas para pagar o iniciarán acciones judiciales.
En el marco de la denuncia penal que pesa sobre la conducción de la Obra Social del Estado Fueguino, comenzaron a difundirse una serie de intimaciones formales dirigidas a distintos organismos públicos por el incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones patronales.

La documentación oficial, fechada en 2026, revela que la obra social inició una ofensiva administrativa y legal para reclamar deudas acumuladas durante los últimos años. Las notificaciones otorgan un plazo perentorio de 72 horas para regularizar las obligaciones, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales conforme a la Ley Provincial N° 1071.

El total reclamado asciende a $10.238.751.459,51, una cifra que expone la magnitud del desfinanciamiento.

Detalle de las deudas reclamadas

Según los expedientes analizados, los montos exigidos son los siguientes:
  1. Gobierno Provincial: $5.990.106.691,31 (diciembre 2025).
  2. Municipalidad de Río Grande: $3.084.586.047,94 (junio a diciembre 2025).
  3. Municipalidad de Tolhuin: $202.270.366,12 (marzo a diciembre 2025).
  4. Dirección Provincial de Vialidad: $651.039.876,72 (marzo 2023 a diciembre 2025).
  5. Caja de Previsión – Sector Pasivos: $95.926.910,76 (noviembre y diciembre 2025).
  6. Caja de Previsión – Sector Activos: $9.093.877,67 (diciembre 2025).
  7. Concejo Deliberante de Tolhuin: $205.727.688,99 (marzo a diciembre 2025).
La cifra global supera los $10.200 millones, con el Ejecutivo provincial concentrando la mayor parte del pasivo.

Una reacción bajo presión judicial

Cabe remarcar que durante años estas deudas no habrían sido reclamadas de manera efectiva, pese a su impacto directo en la sostenibilidad financiera de la obra social. Ahora, bajo fuerte escrutinio público y judicial, la conducción de OSEF impulsa una serie de reclamos administrativos que aparecen como un intento de mostrar regularización en la gestión.

La simultaneidad entre la denuncia penal y la activación de las intimaciones abre interrogantes sobre los controles internos y la responsabilidad política en el acumulado de deuda.

Afiliados, los más perjudicados

Mientras se multiplican los reclamos formales entre organismos estatales, miles de afiliados continúan padeciendo restricciones en medicamentos, demoras en autorizaciones, cortes de prestaciones y falta de cobertura en estudios y tratamientos.

La crisis financiera de OSEF, profundizada por años de aportes impagos y falta de control, impacta directamente en trabajadores estatales, jubilados y sus familias, que ven deteriorarse la calidad y oportunidad de la atención médica.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: cómo se llegó a una deuda multimillonaria entre organismos del propio Estado y por qué recién ahora se activan mecanismos de cobro que debieron aplicarse de manera sistemática.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimofebrero 26, 2026

    Investiguen la deuda de las mismas instituciones con la DPE, ISLA KUKA, seguro votan lo mismo de nuevo, coprocéfalos!!

    ResponderBorrar
  2. Anónimofebrero 26, 2026

    Que chorros que son los politicos y eliminen el municipio y el concejo de tolhuin no tiene sentido que un pueblo que sirve de parada para cargar nafta tenga municipio y un concejo es solo gasto y esto lo demuestra

    ResponderBorrar
  3. Anónimofebrero 26, 2026

    Recién ahora se dan cuenta de reclamar las deudas....por que no lo hicieron antes????manga de LADRONES.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2469,Interes General,3326,Internacionales,170,Locales,4307,Noticias Nacionales,1450,Policiale,8,Policiales,11566,Sociedad,5189,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15202,Ultimas Noticias,13591,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: OSEF reclama más de $10.238 millones a organismos públicos en medio de la crisis y una denuncia penal
OSEF reclama más de $10.238 millones a organismos públicos en medio de la crisis y una denuncia penal
OSEF reclama más de $10.238 millones a organismos públicos. El Gobierno provincial debe casi $6.000 millones.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivAq2krkUETNC9XfE5TOr_UlqmkSYw_T_3w2z1316FB1slxe_f3YUHPL5fTDWfeK3soQPXJI4r0sLJz-5qjNql5tk0JUxPIXOsnyA8rGsHtMtzLZ8DHnas6Zph-DHk4qcqd_2Yhl7bBVtuwMoSU1sKB-RAWw9MwD094BAanXR8kfi2xnIxSPvi/w640-h384/martin%20perez,%20daniel%20harrigton%20y%20melella%20deben%20a%20osef.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivAq2krkUETNC9XfE5TOr_UlqmkSYw_T_3w2z1316FB1slxe_f3YUHPL5fTDWfeK3soQPXJI4r0sLJz-5qjNql5tk0JUxPIXOsnyA8rGsHtMtzLZ8DHnas6Zph-DHk4qcqd_2Yhl7bBVtuwMoSU1sKB-RAWw9MwD094BAanXR8kfi2xnIxSPvi/s72-w640-c-h384/martin%20perez,%20daniel%20harrigton%20y%20melella%20deben%20a%20osef.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/osef-reclama-mas-de-10238-millones.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/osef-reclama-mas-de-10238-millones.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos