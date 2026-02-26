OSEF reclama más de $10.238 millones a organismos públicos en medio de la crisis y una denuncia penal

En el marco de la denuncia penal que pesa sobre la conducción de la Obra Social del Estado Fueguino, comenzaron a difundirse una serie de intimaciones formales dirigidas a distintos organismos públicos por el incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones patronales.

La documentación oficial, fechada en 2026, revela que la obra social inició una ofensiva administrativa y legal para reclamar deudas acumuladas durante los últimos años. Las notificaciones otorgan un plazo perentorio de 72 horas para regularizar las obligaciones, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales conforme a la Ley Provincial N° 1071.





El total reclamado asciende a $10.238.751.459,51, una cifra que expone la magnitud del desfinanciamiento.



